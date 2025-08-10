Még mindig nem működik az EESZT, Takács Péter türelmet kér

egészségügy;Magyarország;Összeomlás;EESZT;Takács Péter;

2025-08-10 00:34:00 CEST

A fideszes politikus Facebook-posztja szerint hardverhiba áll a háttérben. Szerinte akár Magyar Péter is tehetne valamit.

Még mindig nem sikerült helyreállítani az egészségügyi szolgáltatásokra, így gyógyszerrecept-felírásra használt Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) működését – derül ki abból a Facebook-posztból, amellyel a Belügyminisztérium egészségügyért felelős államtitkár, Takács Péter tett közzé szombat délután 4 óra 59 perckor. E szerint hardverhiba állhat az összeomlás mögött, a helyreállításon dolgozó szakemberek felvették a kapcsolatot a termékeket gyártó nemzetközi céggel is, a hardverhiba elhárítása folyamatban van.

A pénteki összeomlás kilőtte a Digitális Állampolgárság Programot és a Magyarország portált, a turisztikai szolgáltatásokat támogató VENDÉGEM Szállás alkalmazást és más elektronikus ügyintézési portálokat is, amelyeket azóta sikerült feltámasztani, cikkünk írásakor, szombat éjfél után azonban az EESZT még mindig elérhetetlen. Ez nemcsak azt jelenti, hogy a betegek nem tudják kiváltani a recepteket, hanem azt is, hogy a kórházak nem férnek hozzá a máshol készült leletekhez. Ami az előbbit illeti, Takács Péter azt írta, megoldás lehet, hogy amennyiben a beteg rendelkezik felírási igazolással, annak bemutatásával a felírt gyógyszereket a patika támogatással kiadhatja. Ha nincs felírási Igazolással, de bármilyen egyéb orvosi dokumentációban szerepel a felírt készítmény neve, hatáserőssége és adagolása, a gyógyszertár a felírt gyógyszert támogatás nélkül, teljes áron tudja a beteg részére kiadni a rendszer helyreállásáig, a papír alapú vényre felírt gyógyszerek a megszokott rendnek megfelelően, támogatással kiadhatók. Eközben a Belügyminisztérium elrendelte, hogy az Országos Mentőszolgálat által üzemeltetett háziorvosi ügyeleti pontokon papír alapú receptírást is biztosítani kell. Az ügyeleti pontok elérhetőségéről a 1830-as hívószámon lehet érdeklődni.

Takács Péter azután jelentkezett a Facebook-poszttal, hogy Magyar Péter élesen bírálni kezdte az Orbán-kormányt a leállás miatt. Nem egészen világos, hogy milyen alapon, de az államtitkár egy kommentben elkezdte firtatni, miért nem a Tisza Párt elnöke tesz valamit a helyzet megoldása érdekben.