Vádat emeltek egy eleki férfi ellen, aki illegálisan gyűjtött össze több mint 400 tonna fémhulladékot

vádemelés;fémtolvaj;Békés Megyei Főügyészség;

2025-08-10 08:29:00 CEST

22 tonna akkumulátort értékesített engedély nélkül.

Vádat emelt a Gyulai Járási Ügyészség egy eleki férfival szemben, aki több mint 400 tonna fémhulladékot gyűjtött össze és 22 tonna akkumulátort értékesített engedély nélkül - közölte a Békés Vármegyei Főügyészség vasárnap közleményben az MTI-vel.

A 67 éves, büntetlen előéletű férfi Elek területén engedély nélkül fémhulladékot és akkumulátorokat gyűjtött az elmúlt öt évben. Ez idő alatt 405 824 kilogramm fémhulladékot 1230 alkalommal értékesített, valamint további 121 alkalommal értékesített 22 502 kilogramm, tömegben veszélyes hulladéknak minősülő ólomakkumulátort engedéllyel rendelkező fémkereskedőnek úgy, hogy ő maga a hulladékgazdálkodási tevékenység végzésére érvényes engedéllyel nem rendelkezett.

A férfival szemben különösen jelentős mennyiségű veszélyes hulladékra folytatólagosan elkövetett, a hulladékgazdálkodás rendjének megsértése bűntett miatt emeltek vádat, és próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására tettek indítványt - írták.