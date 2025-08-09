Leállt a vasúti közlekedés a Balaton északi partján, Magyar Péter bedobta magát

Mint megírtuk, szombaton leállt egy kicsit a vasúti forgalom a Balaton északi partján, miután Balatonakali-Dörgicse és Aszófő között tűz ütötte fel a fejét Kék Hullám InterCity mozdonyának a gépterében. A Szombathelyről 10:02-kor a budapesti Déli pályaudvarra induló vonaton a tüzet a mozdonyvezető eloltotta, senki nem sérült meg – derül ki Mávinform közleményéből.
A Mávinform műszaki hibának nevezte a tüzet, amelyik miatt tűz eset miatt a Kék Hullám InterCity jelentős késéssel közlekedik. A Záhonyból a zánkai Erzsébet-táborba elindult Szabolcsi Tekergő Expresszvonat helyett Aszófőtől pótlóbusz jár, a táborból Záhonyba induló Szabolcsi Tekerő pedig csak Aszófőtől közlekedik, odáig pótlóbusszal lehet utazni. Bedobta magát Magyar Péter is, aki sietve jelezte, nem ő gyújtotta fel a vonatot, Lázár János építési és közlekedési minisztert viszont közvetlen felelősség terheli azért, hogy „több százezer honfitársunk utazik embertelen körülmények között, teljes bizonytalanságban” minden nap. „Lázár János több mint 200 vasúti beruházást és fejlesztést állított le. Most pedig 30 éves kocsikat és mozdonyokat lízingel az adófizetők pénzén az uniós pénzen beszerezhető új szerelvények helyett” – emlékeztetett a Tisza Párt elnöke.Vitézy Dávid megemlékezett arról, hogy Lázár János két éve zárt be tíz vidéki vasútvonalat