Ma is folytatódik a kánikula

időjárás;kánikula;UV-sugárzás;

2025-08-10 12:31:00 CEST

Erős az UV-sugárzás.

Folytatódik a döntően derült, napos, száraz idő, de az északkeleti határ közelében és északnyugaton gomolyfelhők képződhetnek, melyekből délután kis eséllyel néhol zápor, zivatar kialakulhat - olvasható a HungaroMet előrejelzésében.

Az időjárás jelentés szerint a hőmérséklet délután 33 és 39, késő este 24 és 32 fok között alakul. A nyugati, délnyugati szél északira fordul, többfelé megélénkül, helyenként meg is erősödik. Zivatarok környezetében viharos lökések is előfordulhatnak - jelezték.

Hétfő éjfélig figyelmeztető előrejelzést adtak ki, eszerint az ország nagy részén ma még 25, az Alföld középső és déli részén, valamint a Dunántúl keleti vidékein 27 fok felett alakulhat a napi középhőmérséklet, de délkeleten akár a 29 fokot is elérheti,

illetve meg is haladhatja. Hétfőre az ország nagy részén megszűnik a hőség, ekkor már csak a Dél-Alföldön fordulhat elő 25 fok körüli napi középérték - írták. Az északkeleti és a nyugati határvidékeken kis eséllyel zivatarok alakulhatnak ki.

Az Időkép arra figyelmeztet, hogy az UV-sugárzás ma délelőtt 11 és délután 4 óra között erős, olykor nagyon erős lesz, ezért a szabadban ajánlott gondoskodni bőrünk megfelelő védelméről. Délután 37 fok körül alakul a hőmérséklet, sok napsütés várható, kevés gomolyfelhővel. Napközben megélénkül a nyugati, északnyugati szél.

Hétfőn folytatódik a napos idő, csapadék sehol sem várható. Egy gyenge hidegfront hatására ugyanakkor sokfelé élénk, erős lesz az északi, északkeleti szél. Csak kissé mérséklődik a kánikula, a csúcshőmérséklet 27 és 34 fok között alakul - áll a tájékoztatásban.