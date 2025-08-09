Az ötös lottó főnyereményét most nem ütötte meg senki, de 41-en nyertek 1-1 milliót

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 32. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
6 (hat)
24 (huszonnégy)
42 (negyvenkettő)
53 (ötvenhárom)
61 (hatvanegy)
Joker: 154218
Nyeremények:
5 találatos szelvény nem volt;
4 találatos szelvény 41 darab, nyereményük egyenként 1 072 155 forint;
3 találatos szelvény 2442 darab, nyereményük egyenként 19 715 forint;
2 találatos szelvény 60 351 darab, nyereményük egyenként 3020 forint.
A jokeren nem volt telitalálat.
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint 5 találatos szelvény 2 sorsolás óta nem volt. A következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 475 millió forint.