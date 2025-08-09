Az ötös lottó főnyereményét most nem ütötte meg senki, de 41-en nyertek 1-1 milliót

ötös lottó;Szerencsejáték Zrt.;

2025-08-09 21:45:00 CEST

A jövő héten csaknem félmilliárd forint lesz a tét.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint a 32. héten megtartott ötös lottó és Joker számsorsoláson a következő számokat húzták ki:

Nyerőszámok:

6 (hat)

24 (huszonnégy)

42 (negyvenkettő)

53 (ötvenhárom)

61 (hatvanegy)

Joker: 154218

Nyeremények:

5 találatos szelvény nem volt;

4 találatos szelvény 41 darab, nyereményük egyenként 1 072 155 forint;

3 találatos szelvény 2442 darab, nyereményük egyenként 19 715 forint;

2 találatos szelvény 60 351 darab, nyereményük egyenként 3020 forint.

A jokeren nem volt telitalálat.

A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint 5 találatos szelvény 2 sorsolás óta nem volt. A következő héten várható nyereményösszeg egy nyertes esetén 475 millió forint.