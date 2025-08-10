Meghalt Szakály György

gyász;Magyar Állami Operaház;halálhír;Szakály György;

2025-08-10 18:40:00 CEST

A Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar táncművész, balettigazgató, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja 69 éves volt.

Elhunyt Szakály György Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar táncművész, balettigazgató, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja - derül ki a Magyar Állami Operaház Facebook-oldalán közzétett gyászjelentésből.

„Mély fájdalommal búcsúzunk Szakály György Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas, Érdemes- és Kiváló művésztől, a Magyar Állami Operaház mesterművészétől és örökös tagjától, a Magyar Nemzeti Balett egykori művészeti vezetőjétől és igazgatójától. Páratlan pályafutása során szólistaként, koreográfusként és vezetőként egyaránt maradandó nyomot hagyott az intézmény életében, emléke és művészete örökké velünk marad” - fogalmaz a közlemény.

Szakály Györgyöt 69 éves korában érte a halál.