Kevesebb amerikai fegyver Ukrajnának

Pentagon;Patriot rakéták;Donald Trump;orosz-ukrán háború;

2025-08-08 20:15:00 CEST

Augusztus 8-án, amikor lejárt Donald Trump amerikai elnök Vlagyimir Putyinnak szabott határideje az ukrajnai háború rendezésére, napvilágot látott a Pentagon egy új belső szabályozása, amely közvetve korlátozná a NATO-n keresztül Ukrajnának eljuttatható fegyvereket – írja a CNN. A Pete Hegseth védelmi miniszter által jóváhagyott új szabályozás három kategóriába sorolja az amerikai fegyverkészleteket: piros, sárga és zöld – aszerint, hogy mennyi van belőlük. A piros és sárga kategóriába tartozó eszközöket csak Hegseth engedélyével lehet bárhová küldeni.

A „piros” kategóriába sorolt fegyverek között találhatók egyébként a Patriot légvédelmi rendszer elfogórakétái, amelyek Ukrajnában komoly szerepet játszanak Oroszország egyre intenzívebbé váló drón- és rakétatámadásainak elhárításában. Hegseth múlt hónapban egyszer már ideiglenesen leállította a Patriotok küldését, de Donald Trump elnök közvetlenül utasította őt a szállítás folytatására.

Az új irányelvnek több köze lehet a teher áthárításához, mintsem a készlethiányhoz.

A stratégia alapján – ahogy erre már Trump többször is célzott – áthelyezik az Ukrajnának nyújtott katonai támogatás terhét Európára és a NATO-ra.

Elbridge Colby, a Pentagon politikai vezetője már korábban szorgalmazta, hogy az Egyesült Államok őrizze meg készleteit, s az európai szövetségesek nagyobb szerepet vállaljanak. A védelmi minisztérium a NATO-val közösen kidolgozott egy új mechanizmust, amely lehetővé teszi, hogy a szövetségesek pénzt utaljanak egy közös „NATO-számlára” amerikai fegyverek Ukrajnának való megvásárlására – írta a CNN. Trump már a múlt hónapban is beszélt erről, Mark Rutte NATO-főtitkárral tartott találkozóján, hangsúlyozva, hogy az USA gyártani fogja ezeket a fegyvereket, de megvenniük a szövetségeseknek kell.

A rendszer szerint Ukrajna a NATO-nak adná le igényeit, amelyeket az Európában állomásozó amerikai erők parancsnoka, Alexus Grynkewich tábornok vizsgálna meg.

Amennyiben a listán szereplő fegyverekből az amerikai készletek elegendőek, az európai partnerek megvehetik azokat.

A tervezett indulótőke 10 milliárd dollár, amelyből Mark Rutte múlt heti bejelentése szerint Hollandia, illetve Dánia, Svédország és Norvégia már több mint egymilliárdot lekötöttek.

Egyes esetekben az európai országok saját készleteikből szállítanak majd Ukrajnának, vállalva annak kockázatát, hogy az USA később pótolja majd azokat. Szakértők szerint azonban a Colby-politika miatt minden nagyobb szállítmány elnöki jóváhagyást igényelhet. Ez pedig a CNN pénteki cikke szerint hosszabb távon lassíthatja az utánpótlást, és kérdéseket vethet fel az USA elkötelezettségével kapcsolatban – mindezt egy olyan időszakban, amikor Ukrajna védelmi szükségletei minden eddiginél sürgetőbbek.