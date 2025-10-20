Kevesebb amerikai fegyver Ukrajnának

Augusztus 8-án, amikor lejárt Donald Trump amerikai elnök Vlagyimir Putyinnak szabott határideje az ukrajnai háború rendezésére, napvilágot látott a Pentagon egy új belső szabályozása, amely közvetve korlátozná a NATO-n keresztül Ukrajnának eljuttatható fegyvereket – írja a CNN. A Pete Hegseth védelmi miniszter által jóváhagyott új szabályozás három kategóriába sorolja az amerikai fegyverkészleteket: piros, sárga és zöld – aszerint, hogy mennyi van belőlük. A piros és sárga kategóriába tartozó eszközöket csak Hegseth engedélyével lehet bárhová küldeni.