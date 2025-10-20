A tömeges orosz rakétatámadások kiemelten a civil célpontok ellen irányuló védelem legfontosabb eszközéről az ukrán elnök múlt pénteki washingtoni útján született hosszútávú megállapodás.
Ukrajna légvédelmi rendszereinek megerősítéséről tárgyalt Donald Trumppal az ukrán elnök. Egyben arra biztatta őt, hogy Gázához hasonlóan Ukrajnában is állítsa le a háborút.
Augusztus 8-án, amikor lejárt Donald Trump amerikai elnök Vlagyimir Putyinnak szabott határideje az ukrajnai háború rendezésére, napvilágot látott a Pentagon egy új belső szabályozása, amely közvetve korlátozná a NATO-n keresztül Ukrajnának eljuttatható fegyvereket – írja a CNN. A Pete Hegseth védelmi miniszter által jóváhagyott új szabályozás három kategóriába sorolja az amerikai fegyverkészleteket: piros, sárga és zöld – aszerint, hogy mennyi van belőlük. A piros és sárga kategóriába tartozó eszközöket csak Hegseth engedélyével lehet bárhová küldeni.
Nem csupán Oroszország iráni rakétákkal való ellátása aggasztja a nyugati hatalmakat, de az is, hogy Irán mit kap cserébe. Nem kizárt, hogy technológiai segítséget saját atomfegyver gyártásához.
Az orosz elnök csütörtökön kijelentette, készen áll a Kijevvel való tárgyalásokra, holott korábban elutasította ezt, amíg Ukrajna augusztus elején indított kurszki offenzívája zajlik.
Ezen túl további Leopard páncélosokat helyeznek üzemkész állapotba, amelyek közül június végére az elsők már bevethető állapotban lesznek.
Orosz rakétatámadás ért egy katonákat elszállásoló hotelt az ukrajnai Csernihivben, számos ember halálát okozva. Zelenszkij elnök ismét légvédelmi támogatást kért a szövetségesektől, akik új kezdeményezést jelentettek be.
Az ukrán elnök arra kérte csütörtökön a nemzetközi közösséget, teremtsen konkrét biztonsági garanciákat Ukrajnában és a szomszédos Moldova területén, hogy a két ország hosszú távú védelmet kapjon Oroszországgal szemben.
A légvédelmi rendszer hatékony lehet az orosz repülők, cirkálórakéták és a rövidebb hatótávolságú ballisztikus rakéták ellen is.
Az orosz elnök magára maradt, még Kína sem támogatja - vélekedett egy szerdán közölt interjúban Volodimir Zelenszkij. Az elnök további Patriot-ütegeket kért Ukrajna szövetségeseitől az orosz rakétatámadások elhárításához.
Andrzej Duda szerint a Patriot-ütegek elhelyezéséről azonban a velük rendelkező fél, vagyis Németország dönt.
Az Egyesült Államok visszavonja a Törökország déli határához telepített Patriot rakétaelhárító ütegeit a Szíria irányából várható fenyegetés újraértékelése után - derült ki egy vasárnap nyilvánosságra hozott amerikai-török közös közleményből.