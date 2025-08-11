Ausztrália is elismeri a független palesztin államot

Ausztrália elismeri a független palesztin államot – idézi az AP hírügynökség Anthony Albanese miniszterelnök bejelentését
A döntést több héten politikai és társadalmi nyomás előzte meg, a canberrai kormány több tagja a gázai helyzetet egyre kritikusabban értékelte, Anthony Albanese miniszterelnök hétfőn humanitárius katasztrófaként jellemezte, ami a kétharmad Balaton nagyságú palesztin földsáv területén történik.Az éheztetés a pusztítás csendes módszere Gázában
A kétállami megoldás az emberiség legjobb reménye, hogy megtörje az erőszak körforgását a Közel-Keleten, és véget vessen a gázai konfliktusnak, szenvedésnek és éhezésnek – fogalmazott az ausztrál miniszterelnök, aki szerint a Gázai övezetben tapasztalható problémák meghaladták a világ legrosszabb félelmeit. Hangsúlyozta, hogy az izraeli kormány figyelmen kívül hagyja a nemzetközi jogot, és megtagadja a megfelelő mennyiségű segítséget, élelmiszert és ivóvizet a lakosságtól, köztük gyermekektől.Benjamin Netanjahu szerint nem megszállják, hanem felszabadítják Gázát
„Ez egy lehetőség arra, hogy a palesztin nép számára biztosítsuk az önrendelkezést úgy, hogy elszigeteljük a Hamászt, lefegyverezzük, és végleg kiszorítsuk a térségből” – mondta Anthony Albanese, hozzátéve, hogy a Hamász ellenzi a kétállami megoldást. Visszautasította azokat a felvetéseket is, amelyek szerint a kormány döntése pusztán szimbolikus.
Új-Zéland külügyminisztere, Winston Peters hétfőn közölte, hogy kormánya alapos mérlegelés után, várhatóan szeptemberben hoz hivatalos döntést a palesztin állam elismeréséről. Elmondása szerint nem maga a döntés, csak az időzítés tisztázandó kérdés még.Az Egyesült Királyság is elismeri a független Palesztinát, ha szeptemberig nem lesz tűzszünet a Gázai övezetben
Anthonay Albanese bejelentése előtt, vasárnap Benjamin Netanjahu bírálta Ausztráliát és más európai országokat, amelyek a palesztin állam elismerését tervezik. A világ 193 ENSZ-tagállamából 150 már korábban elismerte a palesztin államot, többségük évtizedekkel ezelőtt. Az Egyesült Államok és több nyugati ország egyelőre kivár, arra hivatkozva, hogy a palesztin államiságról a közel-keleti konfliktus végleges rendezésekor kell dönteni. Korábban , az Egyesült Királyság és Kanada és Franciaország is jelezte, hogy elismeri a független palesztin államot.Már nemcsak a palesztinokat, hanem a humanitárius szervezetek munkatársait is éhínség sújtja a Gázai övezetbenEmmanuel Macron bejelentette, hogy Franciaország elismeri a független palesztin államot