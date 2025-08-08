Benjamin Netanjahu szerint nem megszállják, hanem felszabadítják Gázát

Benjamin Netanjahu;Gázai övezet;megszállás;izraeli-palesztin konfliktus;

Az izraeli miniszterelnök tervét nemcsak a nemzetközi közösség, de az izraeli ellenzék is bírálja.

„Nem fogjuk megszállni Gázát – felszabadítjuk a Hamász hatalmától” – jelentette ki Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök a CNN szerint, miután a biztonsági kabinet pénteken Gázaváros megszállásáról döntött. A lépés hírére világszerte felerősödtek a nemzetközi aggodalmak a katasztrófa eszkalálódásával kapcsolatban, s immár nem csak külföldről, hanem belföldről is egyre hevesebb bírálatok érik a szélsőjobboldali izraeli kormányt.

Mint megírtuk, csütörtökön Benjamin Netanjahu a Fox Newsnak adott interjújában arról beszélt, hogy Izrael katonai ellenőrzés alá akarja vonni a teljes Gázai övezetet, a pénteken elfogadott terv azonban kifejezetten Gázavárosra, az övezet legnagyobb, északi részén található településére fókuszál. A CNN szerint az izraeli miniszterelnök ma azt közölte, hogy „Gázát demilitarizálni fogják, és egy békés polgári közigazgatást hoznak létre, amelyet nem a Palesztin Hatóság, nem a Hamász, és nem bármely más terrorszervezet működtet.” Netanjahu elképzelése szerint Gázaváros megszállása segíteni fog a Hamász fogságában lévő túszok kiszabadításában és biztosítani fogja, hogy „Gáza a jövőben ne jelentsen fenyegetést Izraelre”.

A CNN megjegyzi, hogy Benjamin Netanjahu valószínűleg azért kerüli a megszállás szó használatát, mert ebben az esetben Izrael nemzetközi jogilag köteles lenne alapvető életkörülményeket biztosító szolgáltatásokat nyújtani a polgári lakosság számára. Ez pedig feltehetően esze ágában sincs az izraeli kormánynak, amely egyebek között azért is néz szembe a nemzetközi közösség egyre hevesebb tiltakozásaival, mert a Gázai övezetben jelenleg is éhínség dúl az izraeli hadsereg pusztítása nyomán: a zsidó állam ugyanis rendkívül csekély mennyiségű segélyt enged be az övezet területére, emellett pedig rendszeresek a jelentések a segélyhelyszíneken történt mészárlásokról is.

A Gázaváros megszállásáról szóló tervet már nem csak a nemzetközi világ ítéli el, de Ehud Olmert volt izraeli miniszterelnök is élesen bírálta, aki a CNN szerint úgy fogalmazott, hogy Netanjahu terve nem fogja megmenteni a megmaradt túszokat, ellenben további életeket veszélyeztet és növeli a bűncselekmények számát is, izraeli katonák és palesztin civilek életébe fog kerülni. A 2006 és 2009 között hivatalban lévő volt izraeli kormányfő elmondta, hogy a háború befejezése megmentené a Gázában még mindig fogva tartott túszokat és más áldozatokat.

A The Guardian szerint hasonló véleményt fogalmazott meg Jaír Lapid izraeli ellenzéki vezető is, aki katasztrófának nevezte Benjamin Netanjahu kormányának döntését, amely egyúttal további katasztrófát fog eredményezni. Elmondása szerint Netanjahut a szélsőjobboldali Itamar Ben Gvir és Bezalel Szmotrics miniszterek egy olyan akcióba vitték bele, amit épp a Hamász akar.