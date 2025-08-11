Megölte feleségét, majd öngyilkos lett egy idős férfi Kunfehértón

gyilkosság;tragédia;öngyilkosság;

2025-08-11 08:17:00 CEST

Emberölés miatt indult nyomozás.

Meggyilkolta feleségét, majd önkezével vetett véget életének egy 78 éves férfi a Bács-Kiskun vármegyei Kunfehértón – közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság

A jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint vasárnap este, hat óra körül történt a tragédia. Az ügyben emberölés bűntette miatt indult eljárás. A szűkszavú rendőrségi tájékoztatás további részleteket nem árul el a tragédia körülményeiről.

Ha Ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123 vagy 06 80 820 111 telefonszámot! Ha öngyilkossági gondolatai vannak, kérjük, olvassa el ezt az oldalt! Amennyiben másért aggódik, ezt az oldalt ajánljuk figyelmébe.