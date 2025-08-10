A Wizz Air pilótája az aradi repülőgép-baleset egyik áldozata

Wizz Air;repülőgép-szerencsétlenség;Arad;

2025-08-10 10:32:00 CEST

Fiatal utasa szintén pilóta szeretett volna lenni.

Lapunk is beszámolt róla, hogy lezuhant egy kisrepülőgép Aradon, a fedélzetén lévő két ember halálát okozva. A becsapódás helyszíne az Astra Rail Industries vagongyár udvara volt. A Blikk most arról írt, hogy azonosították a baleset áldozatait, egyikük a Wizz Air pilótája volt.

A 48 éves, kétgyermekes Vlad Zgărdău a magyar fapados légitársaság bukaresti pilótája volt, vele együtt egy 18 éves fiatal, Vlad Popescu vesztette életét, aki maga is pilótának készült. A Libertatea nyomán a lap azt írta, hogy a repülőgép a Șiria településen található Charlie Bravo repülőklubból szállt fel, és Aradon kellett volna leszállnia.

A balesetben életét vesztett pilóta közel 20 éves tapasztalattal rendelkezett a polgári repülésben, a Wizz Air előtt a Carpatairnél és a TAROM-nál is dolgozott, kollégái nyugodt, derűs, mosolygós szakemberként ismerték. A szerencsétlenség pontos oka egyelőre ismeretlen, az aradi rendőrség szerint még zajlik a nyomozás az eset körülményeinek tisztázása érdekében.

A Wizz Air közleményében azt írta: „A balesetben a Wizz Air egy nagy tapasztalattal rendelkező, szakmailag tökéletesen felkészült kollégát vesztett el. Vlad Zgărdău 11 éve dolgozott a légitársaságnál, kapitányként repült, emellett kiképző pilótaként segítette a kadétok felkészítését.” Hozzátették, a légitársaság osztozik a hozzátartozók fájdalmában és őszinte részvétét fejezi ki a családtagoknak, barátoknak és kollégáknak.

A pilóta és fiatal utasa tíz perccel a tragédia előtt még szelfiztek egyet, a fotót Vlad Popescu édesapja osztotta meg a Facebookon.