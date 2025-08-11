Magyar Péter ráküldené a NAV-ot Orbán Viktorra

vagyonosodási vizsgálat;Hatvanpuszta;Magyar Péter;Tisza Párt;

2025-08-11 10:32:00 CEST

Szerinte a hatvanpusztai építkezés részletei is gyorsan kiderülnének.

Húsz évre visszamenőleg vagyonosodási vizsgálatot indítana kormányra kerülése esetén a Tisza Párt minden volt kormánytag és országgyűlési képviselő ellen – közölte hétfői bejegyzésében a párt vezetője.

Magyar Péter szerint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által lefolytatandó eljárások elsőként a volt miniszterelnököket és családtagjaikat érintenék, és kiterjednének a hatvanpusztai birtokra is.

Közlése szerint a Nemzeti Vagyon-visszaszerzési és Védelmi Hivatal minden szükséges információt bekérhetne az engedélyeket kiadó hatóságoktól és a műemlékvédelemtől, továbbá meghallgatná az Orbán Viktor építkezésén dolgozó beruházókat és munkásokat. Úgy véli, hamar kiderülne, hogy az építkezésen kik adták a megbízásokat és utasításokat, kik bontatták vissza az elsőre kicsinek bizonyuló pálmaházat, kik rendelték meg a családtagokat ábrázoló freskókat, valamint milyen instrukciókat adott a miniszterelnök a festett, kazettás mennyezetű könyvtárterem kialakításához.

A politikus posztjában úgy fogalmazott: „Ma már senki nem hiszi el Magyarországon, hogy a 13 milliárd forintba kerülő luxusingatlanokat Orbán Viktor közpénzen milliárdossá váló 86 éves édesapja magának építtette. Mindenki tudja, hogy a több száz hektáros birtokon elterülő, sok ezer négyzetméteres dácsa Orbán Viktor kívánalmai és instrukciói alapján épült. A kertet pedig Lévai Anikó álmodta meg 30 millió forintos, előnevelt fákkal.”

Bejegyzését azzal zárta, hogy a Telex egy hétfőn közzétett drónfelvételén bárki megtekintheti – egyelőre kívülről –, „miként néz ki az a luxusbirtok, amiről szánalmas módon igyekeznek elhitetni az Orbán-janicsárok, hogy az tulajdonképpen egy átlagos gazdaság.”