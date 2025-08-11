Föld alatti hatvanpusztai folyosókról posztolt Hadházy Ákos

Négy évvel ezelőtt Hatvanpusztán készült fényképeket tett közzé a Facebook-oldalán hétfő reggel Hadházy Ákos.
A független parlamenti képviselő közölte, hogy több, az épületen belül készült fotót is látott, de a készítőjük nem merte átadni neki. Konkrétumok nélkül úgy kommentálta a látottakat, hogy azok megdöbbentőek. Bár a képeken nem azonosítható be a helyszín, a politikus száz százalékig biztos abban, hogy a folyosó Hatvanpusztán található, az út pedig beazonosítható a szegélykő, az ív és a környezet alapján.
Bejegyzését azzal zárta, hogy további túrákat szerveznek a helyszínre, mivel sokan lemaradtak az előző eseményről.
Orbán Viktor korábban Hatvanpusztáról azt mondta, hogy az édesapja félkész gazdasága.