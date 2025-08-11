Nem indul a Demokratikus Koalíció kecskeméti jelöltje a 2026-os országgyűlési választáson

Kecskemét;Demokratikus Koalíció;Várkonyi Zoltán;

2025-08-11 12:35:00 CEST

Nem szeretné, ha bármi csökkentené a kormányváltás esélyét. Az ellenzéki párt szerint a politikus nem visszalépett, hanem a gyenge teljesítménye és alkalmatlansága miatt visszaléptették.

Nem indul a 2026-os országgyűlési választáson a Demokratikus Koalíció (DK) kecskeméti jelöltje. Várkonyi Zoltán hétfő délelőtti Facebook-bejegyzésében azt írta, döntését hosszas mérlegelés után hozta meg. Nem szeretné, ha bármi csökkentené a kormányváltás esélyét, és úgy véli, nem állhat a változás útjába – indokolta, miért lép vissza a megméretéstől.

„A döntést azért hoztam meg, mert indulásom a választókerületben csökkenthetné a legesélyesebb ellenzéki jelölt győzelmi esélyeit. Azt gondolom, most az ország jövője a legfontosabb. Hiszem, hogy ez a lépés példaként szolgálhat másoknak is: most nem az egyéni érdekek és az egzisztenciák a fontosak, hanem az egységes fellépés, hogy Magyarország újra azon az úton haladhasson, amelyen 2004-ben, az Európai Unióhoz való csatlakozásunkkor elindultunk” – fogalmazott.

Hozzátette, hogy a jövőben a helyi politikára kíván összpontosítani.

Barkóczi Balázs, a Demokratikus Koalíció parlamenti képviselője az RTL Híradónak később azt mondta, Várkonyi Zoltán nem magától lépett vissza, a gyenge teljesítménye és alkalmatlansága miatt nem lehetett a továbbiakban a Demokratikus Koalíció képviselő-jelöltje Kecskeméten.