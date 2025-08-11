Meghalt a kolumbiai elnökjelölt szenátor, akit egy 14 éves bérgyilkos lőtt le

Kolumbia;politikai gyilkosság;

2025-08-11 14:35:00 CEST

Hónapokig küzdöttek az életéért.

Elhunyt Miguel Uribe kolumbiai szenátor, akit június 7-én egy bogotái kampányrendezvényen fejbe lőttek, és azóta kórházban ápoltak. Agyvérzésben hunyt el – idézi a a Reuters a család hétfői bejelentését. A politikus több műtéten esett át, de sérüléseiből nem tudott felépülni. „Istenem, mutasd meg, hogyan tanulhatok meg nélküled élni. Nyugodj békében, életem szerelme, gondoskodni fogok a gyermekeinkről” – írta felesége, María Claudia Tarazona a közösségi médiában.





A 39 éves politikust még június elején, egy Bogotában tartott kampánybeszéd közben lőtték le, azóta a Fundación Santa Fe kórházban ápolták, de életét nem sikerült megmenteni. A volt elnök, Julio César Turbay Ayala unokájára egy 14 éves fiú lőtt rá hátulról. Őt letartóztatták, beismerte, azt mondta, hogy a megbízást egy bogotái drogelosztóponton kapta. Az ügyben azóta még két letartóztatás történt, de nem nevezték meg a további elkövetőket. A gyilkosság miatt együttérzését fejezte ki az amerikai külügyminiszter, Marco Rubio is. X-en közzétett bejegyzésében azt írta, „mélységesen szomorú”, szolidaritását vállal a kolumbiai néppel és a politikus családjával.

Miguel Uribe politikusi pályája gyorsan ívelt felfelé: a jobboldali Demokratikus Központ párt ismert törvényhozójaként és elnökjelöltjeként élesen bírálta Gustavo Petro baloldali kormányát. Mindössze 25 évesen bekerült Bogotá városi tanácsába, ahol az akkori polgármestert, Petrót többek között a hulladékgazdálkodás és a szociális programok kezelése miatt kritizálta. A 2022-es törvényhozási választásokon a „Colombia First” jelmondattal vezette pártja szenátusi listáját, és mandátumot szerzett a felsőházban. Édesanyját, Diana Turbay újságírót 1991-ben ölték meg egy sikertelen mentőakció során, miután a Medellín-kartell Pablo Escobar irányításával elrabolta.

Családja jelentős politikai befolyással bír Kolumbiában: anyai nagyapja, Julio César Turbay 1978 és 1982 között az ország elnöke volt, apai nagyapja, Rodrigo Uribe Echavarría pedig a Liberális Párt vezetőjeként támogatta Virgilio Barco 1986-os sikeres elnökválasztási kampányát.

Egyre gyakoribb, hogy bűnszervezetek kiskorúakat bérelnek fel arra, hogy elvégezzék a piszkos munkájukat. A kolumbiai hatóságok adatai szerint 2024-ben 409 kislányt és kisfiút szervezetek be, és ezek csak azok, akik a hatóságok látkörébe kerültek, számuk minden bizonnyal jóval magasabbra tehető.