Földrengés volt Törökországban, egy ember meghalt

földrengés;Törökország;

2025-08-11 09:10:00 CEST

Még Isztambulban is lehetett érezni.

Egy ember meghalt Törökországban, miután vasárnap este 6,1-es erősségű földrengés rázta meg az ország északnyugati részén található Balıkesir tartományt – írta a BBC.



A belügyminiszter tájékoztatása szerint egy 81 éves nő röviddel azután vesztette életét, hogy a mentőegységek kiszabadították a romok alól Sındırgı városában, amely a rengés epicentrumában volt. A földmozgás következtében 16 épület omlott össze, 29 ember megsérült – ismertette Ali Yerlikaya, hozzátéve, hogy a mentési munkálatok befejeződtek, és nem érkeztek további jelentések súlyos károkról vagy újabb áldozatokról.

A török katasztrófavédelmi hivatal közlése szerint a rengést helyi idő szerint 19:53-kor regisztrálták, és Isztambulban is érezni lehetett. Recep Tayyip Erdoğan elnök nyilatkozatában mielőbbi felépülést kívánt az érintetteknek, kiemelve, hogy a mentési műveleteket folyamatosan figyelemmel kísérik.

Törökország földrajzi elhelyezkedése miatt – három jelentős tektonikus lemez találkozásánál – gyakoriak a földrengések. 2023 februárjában több mint 50 ezer ember vesztette életét, amikor egy 7,8-as erősségű rengés pusztított az ország délkeleti részén, míg a szomszédos Szíriában további 5 ezer halálos áldozatot jelentettek. A katasztrófa után több mint két évvel emberek százezrei még mindig hajléktalanok.

