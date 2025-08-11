tiltakozás;aL-Dzsazíra;halálos áldozatok;újságírók;sajtószabadság;terrorizmus elleni harc;izraeli légicsapás;újságíró-gyilkosság;

2025-08-11 15:25:00 CEST

Az al-Dzsazíra öt újságírója vesztette életét Gázában egy izraeli légicsapásban

A hétfői támadás áldozatai közül az egyik, 28 éves tudósítóról az izraeli hadsereg elismerte, ők vették célba, mert szerintük a Hamász terroristája volt. Egy nemzetközi szervezet a sajtószabadság elleni támadásként értékeli a gyilkosságot.