Az al-Dzsazíra öt újságírója vesztette életét Gázában egy izraeli légicsapásban

Hét halálos áldozatot követelt az Izrael által indított légicsapás Gázában, közöttük az al-Dzsazíra öt újságíróját – írja a BBC. A jelentések szerint az egyik áldozat a 28 éves Anasz al-Sharif palesztin újságíró volt, aki a Hamász Izrael ellen indított 2023. október 7-i támadása előtt Gázából tudósított. A katari televízócsatorna célzott merényletnek és a sajtószabadság elleni újabb „égbekiáltó és előre kitervelt támadásnak” nevezte az esetet. Ugyanakkor az izraeli hadsereg megerősítette, hogy ők vették célba a 28 éves Anasz al-Sarifot, aki állításuk szerint „egy Hamász terrorista sejt vezetőjeként szolgált”.
Jeremy Bowen, a BBC nemzetközi szerkesztője szerint Izrael bizonyítékai alátámasztják Shariffal kapcsolatos állításait, de nem meggyőzőek. Az Újságírók Védelméért Bizottság (Committee to Protect Journalists) megdöbbenését fejezte ki amiatt, hogy Izrael 2023 októbere óta Gázában 186 újságírót öltek meg.Meghalt öt palesztin újságíró egy kórház közelében történt izraeli csapásban
Az izraeli kormány nem engedélyezi a nemzetközi hírszervezetek, így a BBC számára, hogy szabadon bejuthassanak Gázába, ezért sok médium a gázai palesztin tudósítókra támaszkodik hírforrásként. Mindeközben Ausztrália bejelentette, hogy szeptemberben elismeri a palesztin államot, ahogyan az Egyesült Királyság, Franciaország és Kanada. Isaac Herzog izraeli elnök viszont elítélte a tervezett ausztrál lépést, akárcsak a többi országét, mondán, az „jutalom a terrorért, jutalom a szabadság, a függetlenség és a demokrácia ellenségeinek”.Három újságíró meghalt egy izraeli légicsapásban LibanonbanItt a vége, bezárják az al-Dzsazírát Izraelben