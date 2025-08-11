melegrekord;időjárás;hőség;kánikula;Körösladány;melegrekordok;HungaroMet;

2025-08-11 15:40:00 CEST

Az országos, a fővárosi napi és hajnali melegrekord is megdőlt vasárnap

Körösladányban 39,9 fokot mértek, ami majdnem egy fokkal haladja meg a korábbi, 1948-ban rögzített országos csúcsot.