Önvédelmi célból felfegyverezné a közszereplőket a Mi Hazánk

fegyvertartás;fegyverviselés;közszereplők;Mi Hazánk Mozgalom;

2025-08-11 15:04:00 CEST

A párt szerint erre azért van szükség, mert a kiemelt közszereplők nagyobb fenyegetettségnek vannak kitéve, ezért indokolt számukra az önvédelmi célú lőfegyvertartás szabályainak könnyítése.

A lőfegyvertartás szabályainak felülvizsgálatáról címmel nyújtott be hétfő délután a Mi Hazánk országgyűlési képviselője, Dócs Dávid határozati javaslatot az Országgyűlésnek. Ha elfogadják, akik fegyverrel dolgoznak, alanyi jogon kaphatnának önvédelmi célra is, ráadásul a közszereplőket is felfegyvereznék – írja a hvg.hu.

A lap szerint a határozati javaslat szerint – amelyet a leghamarabb a szeptember 22-én kezdődő őszi parlamenti ülésszakban tárgyalhatnak – október 31-ig kellene a kormánynak jogalkotási koncepciót kidolgoznia a lőfegyvertartás szabályainak könnyítéséről az alábbi célok figyelembe vételével:

a rendeltetésszerű használat mellett emberélet kioltására alkalmatlan lőfegyverek (például a szerelt lőszeres gumilövedékes fegyverek) önvédelmi célú tartása és viselése szabályainak könnyítése;

azok számára, akik munkavégzés lőfegyvertartási célból jogosultak lőfegyver tartására, alanyi jogon lehetővé tenni az önvédelmi célból történő lőfegyvertartás lehetőségét;

akik már egy lőfegyvertartási célból jogosultak lőfegyver tartására, az egyéb lőfegyvertartási célból történő lőfegyvertartás lehetőségének egyszerűsítése;

a kiemelt közszereplők számára önvédelmi célú lőfegyvertartás szabályainak könnyítése.

A lap megjegyzi, a Mi Hazánk már 2020-ban, majd 2023-ban is sürgette, hogy a munkájuk jellege miatt fegyverekkel dolgozók – például katonák, rendőrök, TEK-esek, sportlövők – munkaidőn kívül, önvédelmi célból is tarthassanak maguknál fegyvert. A mostani javaslatban újdonság, hogy az emberélet kioltására elméletben alkalmatlan – de a gáz- és riasztófegyvereknél hatékonyabb – lőfegyverek önvédelmi célú tartásának könnyítése, valamint hogy aki már valamilyen célból jogosulttá vált, más célból könnyebben kaphasson fegyvert.

A legérdekesebb azonban a szintén új utolsó pont, amely a kiemelt közszereplők számára biztosítana könnyebb hozzájutást az önvédelmi célú lőfegyverekhez. A Mi Hazánk indoklása szerint erre azért van szükség, mert „a kiemelt közszereplők nagyobb fenyegetettségnek vannak kitéve, ezért indokolt számukra az önvédelmi célú lőfegyvertartás szabályainak könnyítése”. A HVG emlékeztet: a Mi Hazánk ötleteiből a Fidesz már többször hajlandó volt törvényt írni.