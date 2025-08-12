Orbán Viktor nem mondja meg, hogy milyen gazdasági tevékenység folyik Hatvanpusztán

Továbbra is rejtély, hogy milyen gazdasági tevékenység folyik Hatvanpusztán.
Orbán Viktor a Telex kérdésére kedden azt mondta, hogy erről kérdezzék meg a tulajdonost. Korábban azt is állította, hogy az édesapja félkész gazdasága található Hatvanpusztán.
Ugyanezt felelte arra a kérdésre is, amely azt firtatta, járt-e már ott.
Jelezte, hogy minden olyan kérdésben magyarázattal tartozik a magyar embereknek, amely rá vonatkozik. Egyúttal szamárságnak minősítette azt az újságírói felvetést, amely szerint a kormányfő édesapja állami megrendeléseken keresztül tízmilliárdos vagyonra tett szert, és olyan kastélykomplexumot épített, amilyet már jó ideje nem lehetett látni Magyarországon.
A kormányfő további kérdésekre nem válaszolt, mivel beszállt a furgonjába.