Orbán Viktor nem mondja meg, hogy milyen gazdasági tevékenység folyik Hatvanpusztán

Orbán Viktor;Hatvanpuszta;

2025-08-12 15:11:00 CEST

Neki semmi köze hozzá.

Továbbra is rejtély, hogy milyen gazdasági tevékenység folyik Hatvanpusztán.

Orbán Viktor a Telex kérdésére kedden azt mondta, hogy erről kérdezzék meg a tulajdonost. Korábban azt is állította, hogy az édesapja félkész gazdasága található Hatvanpusztán.

Ugyanezt felelte arra a kérdésre is, amely azt firtatta, járt-e már ott.

Jelezte, hogy minden olyan kérdésben magyarázattal tartozik a magyar embereknek, amely rá vonatkozik. Egyúttal szamárságnak minősítette azt az újságírói felvetést, amely szerint a kormányfő édesapja állami megrendeléseken keresztül tízmilliárdos vagyonra tett szert, és olyan kastélykomplexumot épített, amilyet már jó ideje nem lehetett látni Magyarországon.

A kormányfő további kérdésekre nem válaszolt, mivel beszállt a furgonjába.