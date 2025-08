Létrakilátóval tüntet Hatvanpusztán Hadházy Ákos, Orbán Viktort néhányan már Pablo Escobarhoz hasonlítják

tüntetés;

2025-08-02 16:58:00 CEST

Mindent, ahol lehetne látni valamit, vadállatokat, házat, mezőt, most vas, rendőr vagy farakás védett a kíváncsi pillantásoktól. Egy tüntető szerint Hadházy Ákosnak félre kellene állnia Magyar Péter elől, hogy legfőbb ügyész vagy miniszter lehessen az Orbán-kormány leváltása után.

Cikkünk nemsokára frissül!

Hatvanpusztára, Orbán Viktor családjának fényűző kúriája elé hirdetett tüntetést szombaton Hadházy Ákos. A független országgyűlési képviselőnek ez a tizenkilencedik demonstrációja azóta, hogy utcára szólította a híveit tiltakozásul a gyülekezési törvénynek a Budapest Pride betiltását lehetővé tevő módosítása, illetve a civil szféra támogatását megbénító átláthatósági vagy ellehetetlenítési törvény ellen.

Hivatalosan szombat délután 4 órakor kezdődött a tüntetés – a Facebookon 601-en jelezték, hogy biuztosan mennek, 3800-an pedig azt, hogy érdekli őket, mi történik –, előtte Etyek felől két kilométeren állt a kocsisor 8106-os számú úton, amely mentén rendőrségi kisbuszt és rendőröket is lehetett látni. A golfpályától befelé hatos csoportban állnak a rendőrök, a tüntetőknek egy egy ösvényen kell bandukolniuk az épületkomplexum felé a zebrákról, bölényekről és antilopokról hírhedt Mészáros-féle állatpark mellett. Helyszíni tudósítónk szerint sokan fotóztak is volna állatokat, volt, aki zebrajelmezben jött, de állatot nem lehet látni egyet sem. Vélhetően direkt eltüntették őket, az eddig spottoló Gulyáságyú Média munkatársai sem láttak egyet sem.

Egyszerre körülbelül 150-en sétáltak az ösvényen, az alkalomból az Orbán-kúria főbejáratát most szakadt vászonparaván helyett vaskerítéssel védi, szóval a tüntetés szervezői létrakilátókat hoztak, hogy azokon be lehessen nézni a birtokra.

Molinók a tömegben: „Hatvanpusztai közpénztemető”, „Nem adjuk az Esterházy-kastélyt! Közvagyon, nem magántulajdon #neprivatizáldTatakincseit, Hódmezővásárhely”. Egyébként sokan jöttek Márki-Zay Péter mozgalmától MMM-es pólóban, kék szalagban.

Belefutunk egy hármfős csoportba Pilisszentivánról és Budapestről: - Pablo Escobar vajon miért tartott egzotikus állatokat? Hogy vadásszon rájuk - felelik, amikor azt kérdeztük mi az oka szerintük a zebráknak, antilopoknak, és bölényeknek. Rokonszenvvel figyelik, amit Hadházy Ákos csinál, de szerintük ez a tüntetés inkább a polgárpukkasztásról szól.

Ha megmutatjuk telibe, hogy mit csinálnak, csak behúzzák végre kicsit a fülüket meg a farkukat. - mondta egyikük, egy budapesti férfi. – Egyébként ezen túl sokban nem reménykednek, szerintük nem bukik a Fidesz jövőre, bármit mutatnak is a közvélemény-kutatások.

Csak akkor lesz választás, ha Orbán Viktor megnézi a számokat, és tényleg jó áll – kockáztatja meg. Jobb híján ők is Magyar Péter mellett állnak, és ahogy a társaság hölgytagja elmondja, ő nem örülne neki, ha Hadházy Ákos indulna jövőre, félre kéne állnia. – Legfőbb ügyésznek még jó lenne, vagy miniszternek az új kormányban - jelenti ki az egyik férfi. Magyar Péter semmilyen szinten nem kér az „óellenzékiekből”, ezt leszögezte - vetjük közbe. Egy székesfehérvári férfi erre így felel: – Biztos vagyok benne, hogy ha eljön az ideje megállapodnak majd, még Zuglóban is. – Mire alapozza ezt? - kérdezzük. – Hadházy és Magyar is értelmes, tudják, hogy ez a nemzet érdeke – reménykedik.

Eközben a körülbelül 300 fős tömeg elindul visszafelé a bejárati ösvényen. Gyakorlatilag oda-vissza járkálunk és nézegetjük a tanyavilágot meg a rendőröket. Ez a mai program. Hadházy Ákos megafonba, hogy akik közút felé állnak, menjenek tovább, mert jön még vagy két busznyi ember.

A hatvanpusztai Orbán-kúria hivatalosan id. Orbán Győzőnek, Orbán Viktor édesapjának a tulajdonában áll, de VSquare kormányzati forrásaira hivatkozva 2023 októberében megszellőztette, a kormányfő már nemcsak hosszú hétvégéket tölt a családjával a 13 hektáros birtokon, rendszeresen ott fogad kormánytagokat, fideszes politikusokat, illetve üzletembereket is. A még a XIX. században Habsburg József nádor által alapított kúria rekonstrukciója becslések szerint 30 millió euróba, átszámítva 11,5 milliárd forintba kerülhetett.

Létezéséről először az Átlátszó számolt be 2012-ben, , de aztán európai hírnévre is szert tett, az egyik legnagyobb spanyol napilap, az El País a magyarországi korrupció szimbólumaként jellemezte a hatvanpusztai birtokot, annak a korrupcióra épülő rendszernek az allegóriájaként jelölve meg, amit az Európai Unió végül az uniós források visszatartásával büntetett.