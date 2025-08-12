Elkapta Orbán Viktor grabancát egy kutyapárti képviselő

Orbán Viktor;Magyar Kétfarkú Kutya Párt;

2025-08-12 19:23:00 CEST

A látszat ellenére a miniszterelnöknek a valóságban a haja szála sem görbült.

Sajátosan dokumentálta, miként „találkozott” Orbán Viktorral a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) országos politikai koordinátora.

Sándor Balázs – aki egyben pártja önkormányzati képviselője Ajkán – kedden fedezte fel a kormányfőt, amint éppen a Budai Vár tövében található Marischka étteremben járt. „Szigminiszterelnök spotted” – írta bejegyzésében a politikus, utalva ezzel a közösségi médiát letaroló brainrot-karakterre. Egy fényképet is mellékelt hozzá: ezen a képviselő látható, amint azt a látszatot kelti, mintha két ujjával „megfogta” volna Orbán Viktor haját.

„Elkaptam a grabancát” – tette hozzá viccesen Sándor Balázs, akinek pólóján egy magyar és egy szivárványos zászló, valamint egy füstölgő cigaretta látható.