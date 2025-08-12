Orbán Viktor: Oroszország megnyerte a háborút

Európai Unió;Ukrajna;háború;Orbán Viktor;

2025-08-12 18:53:00 CEST

A Patrióta című YouTube-csatorna vendégeként azzal is hencegett, hogy egyetlen nap alatt el tudná érni, hogy Ukrajna összeomoljon.

Oroszország megnyerte a háborút, Ukrajna pedig elveszítette – jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök.

Szerinte a kérdés csupán az, hogy a nyugati országok mikor és milyen feltételek mellett ismerik el ezt, valamint milyen következményekkel jár mindez. Úgy vélte, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök nehéz helyzetben van, és Ukrajna csak azért nem kapitulál, mert európai fegyver- és pénzügyi támogatást kap, miközben az amerikai segítség gyengül. Hozzátette: a háború már régen véget érhetett volna, ha ez a támogatás megszűnik. Úgy látja, Európa akkor érvényesíthette volna saját érdekeit, ha maga tárgyal Oroszországgal a kontinens jövőjéről.

A miniszterelnök szerint kulcskérdés a világ energiakereskedelmének és a szankciók jövőjének iránya, vagyis hogy fennmarad-e a kirekesztés és a kiskapuk rendszere, vagy visszatér-e a világgazdaság az egységes működéshez. Úgy fogalmazott, hogy a világpolitikát nem a jó–rossz tengely mentén, hanem az erőegyensúly alapján kell értelmezni.

Az Európai Uniót bírálva Orbán Viktor arról beszélt, hogy minél tovább tart a háború, annál több jogkört vonnak el a tagállamoktól a brüsszeli intézmények. Kiemelte, hogy Magyarország számára nem kívánatos, hogy Ukrajna a NATO vagy az EU tagja legyen, mert szerinte ez érdekkonfliktusokhoz vezetne, amelyekben Magyarország hátrányba kerülne.

„Sosem szabad tagságot adni… a magyar érdek egyértelműen az ukrán EU-tagság ellen szól” – fogalmazott. Szerinte ha összeomlana Ukrajna, az olyan óriási biztonsági kockázatot jelentene Magyarországnak, amit Magyarország nem akar vállalni – és ezzel az ukránok is tisztában vannak. „Azért ilyen pimaszok velünk” – fűzte hozzá.

A miniszterelnök kitért arra is, hogy az ukránok titkosszolgálati akciókat folytatnak Magyarország ellen, részben nyíltan, részben fedetten, beépülve a politikába, a közgondolkodásba és az intézményekbe.

A magyar szolgálatoknak folyamatosan kezelniük kell ezt, ugyanakkor, mivel háborúban álló országról van szó, meg kell őrizni a hidegvért. Ukrajna hátországaként tudni akarják, mi történik itt, és befolyásolni szeretnék Magyarország álláspontját, amit Budapest igyekszik megakadályozni. Ez a politika világában nem szokatlan – fejtegette, megjegyezve: Magyarországnak nem érdeke Ukrajna összeomlása. „Mi egyetlen nap alatt elintézhetnénk Ukrajna összeomlását. Csak nekünk nem érdekünk” – fenyegetőzött burkoltan. A biztonság kedvéért megjegyezte, Ukrajna megáll, amennyiben történik „egy baleset, és kidől néhány oszlop, meg elszakad egy-két vezeték”.

Hangsúlyozta, hogy az ukránok tiszteletlenül beszélnek Magyarországgal, miközben kiszolgáltatottak nekünk. Tudják, hogy Budapest nem érdekelt Ukrajna destabilizálásában, mert egy összeomló szomszéd ország biztonsági, terrorizmus- és kisebbségvédelmi kockázatot jelentene. Magyarországnak stabil, működőképes Ukrajna kell, és Kijev visszaél ezzel a helyzettel. „A politika már csak ilyen” – mondta Orbán Viktor.