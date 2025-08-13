Közteres krimi a templom körül

parkolás;krimi;közterület-felügyelet;

2025-08-13 06:00:00 CEST

Lassan húsz éve lakunk a templom tövében. Mindig is a templom bal oldalának a sarkában parkoltunk a miamikék, ezeréves Opel Astrával, és ebből eddig nem volt semmi gond. Aztán egy keddi napon találtunk egy kék csomagot a kocsin, miszerint zavarjuk a zöld területet.

De nem csak mi, az összes bal oldalon parkoló kocsi szélvédőjén ott virított a kék nejlon. Halkan jegyzem meg, hogy a templom másik három oldalánál is hasonlóan álltak a kocsik, mint a bal oldalon, de ott hűlt helye volt a figyelmeztetéseknek.

A kis papíros szerint helytelenül parkolunk és veszélyeztetjük a zöld területet. Értetlenül álltunk a történet előtt, hiszen húsz éve így parkolunk, és ha a kocsival kijjebb állunk, akkor egy gyorsan kanyarodó jármű telibe puszilja az elejét a kocsinak, mivel a kanyarban lévő fáktól a kanyar beláthatatlan.

Még aznap felhívtam a közterület-felügyeletet a megadott számon, ami a kocsira biggyesztett iraton volt feltüntetve, de hiába magyaráztam a telefon túlsó végén ülő ügyfélszolgálatosnak a kanyarról, a húsz éves parkolási szokásról, és a nem létező padkáról, ami mellé ha leparkolok, akadályozom két autó biztonságos egymás melletti elhaladását, ő nem igazán értette a problémát. Annyit mondott, hogy bejelentés vagy feljelentés érkezett valakitől, és a jegyzőhöz irányított a problémával. Mivel épp utazás előtt álltunk, a jegyző felkeresésére már nem fektettem energiát.

Egy hét múlva kedden, ugyancsak kaptunk egy értesítést, hogy még mindig zavarjuk a zöld területet. Pedig megpróbáltunk kicsit kijjebb állni, betartva a padka szélét, teljesen kilógva az úttestre, de ez nem volt elég. Jött az újabb figyelmeztetés, vajmi kevés magyarázattal.

Úgyhogy elkezdtünk nyomozni. Vajon kit zavarhatnak az autók azon az oldalon? Talán a templomba járók szemét szúrják? Ha így lenne, csak szólt volna a pap. De mi van, ha mégsem?

Úgyis új a plébános, elképzelhető, hogy új szabályokat szeretne felállítani. Úgyhogy bementem a parókiára érdeklődni. Az irodában a titkárnő felvilágosított, hogy nem ők tettek feljelentést, nekik nincs is erre módjuk, és ha zavarnák a parkoló autók az egyházat, akkor más módon kommunikálnának a környéken lakókkal. Biztosított arról, hogy nem, nem a paptól érkezett a bejelentés.

Aztán beszéltünk a plébánián dolgozó kertésszel is, aki semmit nem tudott az ügyről, csupán annyit mondott, hogyha bárkivel beszélünk, figyeljünk arra, hogy az illető hogyan kommunikál.

Egyre krimisebb felhangja lett a történetnek. Már nyomozónővé avanzsáltam. A környéken lakókat is sorra meginterjúvoltuk, és mindenki tagadta, hogy ő jelentette volna az autókat a helytelen parkolásért.