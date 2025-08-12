Fapadossal utazott Spanyolországba Orbán Viktor

Orbán Viktor;fapados;Wizz Air;

2025-08-12 22:05:00 CEST

A kormányfő korábban azt mondta: magánút esetén menetrend szerinti járattal utazik. Kivéve, amikor nem.

A Wizz Air járatával utazott pénteken Spanyolországba Orbán Viktor miniszterelnök – derül ki egy fényképből, amelyet Hadházy Ákos közölt.

A képen a kormányfő felesége, Lévai Anikó társaságában látható, amint hátradőlve pihen a fedélzeten. A független országgyűlési képviselő szerint a fapados utazásnak csak egyetlen magyarázata lehet, kivéve, ha „nem romlottak el a »honvédségi« luxusjetek, vagy nem sztrájkolnak Lőrinc magángépeinek pilótái”.

A kormányfő korábban előszeretettel használta a honvédségi luxusrepülőt, így nagy feltűnést keltett, amikor nemrégiben a Ryanair Brüsszelbe tartó járatán kapták lencsevégre.

Orbán Viktor pár héttel ezelőtt utazási szokásairól szólva azt mondta: egy egyszerű szabályt követ. Amennyiben magánútra megy, menetrend szerinti járattal utazik – ha éppen fapadossal, akkor azzal –, állami út esetén pedig állami repülőgéppel közlekedik.