Fapadossal utazott Spanyolországba Orbán Viktor

A Wizz Air járatával utazott pénteken Spanyolországba Orbán Viktor miniszterelnök – derül ki egy fényképből, amelyet Hadházy Ákos közölt.
A képen a kormányfő felesége, Lévai Anikó társaságában látható, amint hátradőlve pihen a fedélzeten. A független országgyűlési képviselő szerint a fapados utazásnak csak egyetlen magyarázata lehet, kivéve, ha „nem romlottak el a »honvédségi« luxusjetek, vagy nem sztrájkolnak Lőrinc magángépeinek pilótái”.
A kormányfő korábban előszeretettel használta a honvédségi luxusrepülőt, így nagy feltűnést keltett, amikor nemrégiben a Ryanair Brüsszelbe tartó járatán kapták lencsevégre.Orbán Viktor és Lévai Anikó fapadossal utazott Brüsszelbe
Orbán Viktor pár héttel ezelőtt utazási szokásairól szólva azt mondta: egy egyszerű szabályt követ. Amennyiben magánútra megy, menetrend szerinti járattal utazik – ha éppen fapadossal, akkor azzal –, állami út esetén pedig állami repülőgéppel közlekedik.Egy vadászkastély is eszébe jutott Navracsics Tibornak a luxizásról, szerinte Tiborcz István, Mészáros Lőrinc és Lázár János életvitele a Fidesznek árt Fejétől luxi a Fidesz, avagy ez a rongyrázás lesz a végső