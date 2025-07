Orbán Viktor és Lévai Anikó fapadossal utazott Brüsszelbe

Ryanair;Orbán Viktor;Lévai Anikó;

2025-07-11 17:41:00 CEST

Váratlan fordulat a luxizás világában.

A NER-es magángépek világában furcsának tűnhet, de Orbán Viktor ezúttal nem magángéppel és nem is a Magyar Honvédség gépével utazott Brüsszelbe, hanem a Ryanair egy menetrend szerinti járatára szállt fel - jelezte a Telex több olvasója, akik fotókat is lőttek a kormányfőről és feleségéről, Lévai Anikóról.

Készült kép a gép utasterében és a brüsszeli repülőtéren is. Az utazás ezen módja nem csak azért meglepő, mert a kormányfő által is előszeretettel használt luxus NER-gépek, vagy a Honvédség Airbus A319-esei és Dassault Falcon 7X-ei helyett egy fapados járatra szállt fel, hanem azért is, mert a fapados légitársaságok közül pont azt a Ryanairt választotta, amely néhány éve még élesen, személyeskedésektől sem mentesen bírálta az Orbán-kormányt és tagjait a légitársaságokra kivetett extraprofit-különadó miatt.

Hogy ezúttal miért mondott le a kormányfő a luxizás ezen formájáról, azt egyelőre nem tudni, a Telex kérdéseire a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK), a Miniszterelnökség és Máté János, a miniszterelnök sajtófőnöke lapszemlénkig nem reagált.