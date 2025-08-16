Petőcz András: Fölemel, aki (öregember-szonett)

vers;öregség;

2025-08-16 08:59:00 CEST

De jaj az egyedül lévőnek, mert ha elesik, nincs, aki fölemelje. Préd 4,10

Elnyújtózom én, öreg hajléktalan. És megaláz,

aki segít. Valami metróbejárat mellett heverek,

várom, leteperjen végre a betegség, meg a láz.

Fölemel, aki fölemel, nem tudhatom, hogyan.



Csatornaszag mindenütt, és megváltásra váró

nyomorult – munkába és halálba igyekeznek,

otthonos világ, sokszínű, fura tér az aluljáró.

Nem mondhatom, hogy bármi rossz lenne itt.



Nem vagyok egyedül. A szomszédom kabátja

öt éve már, hogy ismerős. Ő maga valahol még

tisztálkodni is tud, nem sejtem, hogy csinálja.

A másik pedig, a lépcsőn üldögél, úgy kéreget.



Ha kérdezi valaki, nem estem el. Nem vagyok

magam. Csak várok valamit. Valami üzenetet.