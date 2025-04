Nincs valódi találkozás - Turbuly Lilla szerelemről és halálról

Bármilyen műfajban is írok, egy világgá állnak össze” – mondja Turbuly Lilla, akinek regényei, verses- és mesekönyvei után, Az Alaszkai-öböl címmel most jelent meg az első novelláskötete. Az írót a „b” betűnyi különbségről, a falu és a város közötti nyelvi távolságról, valamint a Színház utcai gyilkosságról is megkérdeztük.