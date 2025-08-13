Európai Unió;Németország;Vlagyimir Putyin;Donald Trump;Friedrich Merz;Volodimir Zelenszkij;

2025-08-13 12:05:00 CEST

Németországba repül Zelenszkij a Trump-Putyin csúcs előtt, becsatlakozik az európai vezetők és az amerikai elnök online beszélgetésébe

Az ukrán elnök Friedrich Merz német kancellárral külön is találkozik. Az Európai Unió és Kijev attól tart, hogy kizárják őket a háborús tárgyalásokból, Ukrajna szerint egy igazságtalan béke nem lenne tartós.