Németországba repül Zelenszkij a Trump-Putyin csúcs előtt, becsatlakozik az európai vezetők és az amerikai elnök online beszélgetésébe

Volodimir Zelenszkij szerdán Berlinbe utazott, ahol bekapcsolódik abba az online beszélgetésbe, amin Donald Trump és európai vezetők vesznek részt, két nappal azelőtt, hogy az amerikai és az orosz elnök pénteken tárgyalóasztalhoz ül, hogy a háború lezárásának lehetőségeiről egyeztessenek – írja a Reuters.
Az ukrán elnök Friedrich Merz német kancellárral külön is tárgyal, majd délután kettőkor közös videókonferenciát tartanak Németország, Finnország, Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország, Lengyelország és az Európai Unió vezetői. A találkozón Mark Rutte NATO-főtitkár is részt vesz, Donald Trump és alelnöke, J.D. Vance pedig délután 3 órakor csatlakozik be.
Mint arról beszámoltunk, beindult a diplomáciai nagyüzem Európában is a pénteki alaszkai Trump-Putyin csúcstalálkozóra készülve. A szerdai nap e tekintetben mozgalmasnak ígérkezik, három nagy jelentőségű virtuális találkozó zajlik a nap folyamán. Zelenszkij a minap jelezte: támogatja Donald Trump célját a háború gyors lezárására, de szerinte bármilyen érdemi tárgyalás előtt tartós tűzszünetre van szükség. Egy tűzszüneti megállapodás részeként pedig nem hajlandó átadni Oroszországnak Donbászt.Európa is Alaszkára készül, mozgalmasnak ígérkezik a mai napVolodimir Zelenszkij nem adja oda a Donbászt Oroszországnak