Volodimir Zelenszkij nem adja oda a Donbászt Oroszországnak

Nem adja át a Donbászt Oroszországnak egy tűzszüneti megállapodás részeként az ukrán elnök – írja a Politico.
„Nem fogjuk elhagyni a Donbászt. Nem tehetjük meg. A Donbász az oroszok számára ugródeszka egy jövőbeli új offenzívához” – mondta Volodimir Zelenszkij keddi, kijevi sajtónyilatkozatában. Kiemelte, hogy a terület elhagyása hídfőt nyitna az oroszok számára egy új támadás előkészítéséhez, amely néhány éven belül Zaporizzsja, Dnyipropetrovszk és Harkiv felé vezethetne. Hangsúlyozta, a területi kérdéseket nem lehet elválasztani a biztonsági garanciáktól.Donald Trump közölte, megkérdezte Orbán Viktort arról, Ukrajna legyőzheti-e Oroszországot
Az elnök bírálta az esetleges területcserét is. „Nem fogom feladni az országomat, mert nincs jogom rá. Micsoda az állam?! Egy magántulajdon?! A Donyecki terület 30 százaléka az én magántulajdonom volna? (…) Vagy valaki másé?” – fogalmazott.
Zelenszkij jelezte: támogatja Donald Trump célját a háború gyors lezárására, de szerinte bármilyen érdemi tárgyalás előtt tartós tűzszünetre van szükség. „Bármilyen érdemi tárgyalás (Ukrajna) részvétele nélkül nem fog működni. Létrejöhetnek ugyan, de nem fogjuk elfogadni” – mondta. Hozzátette, nem tudja, miről fog tárgyalni Trump és Vlagyimir Putyin, de reméli, hogy az amerikai elnök tűzszünetért fog lobbizni.Donald Trump közölte, hogy megpróbál visszaszerezni Ukrajnának területeketLesöpörték Vlagyimir Putyin feltételeit, Ukrajna nem ad át területet Oroszországnak
A nyilatkozat néhány nappal azelőtt hangzott el, hogy az amerikai és az orosz elnök pénteken tárgyalóasztalhoz ül, hogy a háború lezárásának lehetőségeiről egyeztessenek. Trump szerint a tűzszünet feltétele bizonyos területek cseréje lenne. A Politico forrása szerint az Egyesült Államok a háttérben felvetette annak lehetőségét, hogy Ukrajna felajánlja a Donbászt Oroszországnak a déli offenzíva leállításáért cserébe.Volodimir Zelenszkij: Oroszország megpróbálja félrevezetni az Egyesült Államokat, e Ukrajna ezt nem fogja megengedni