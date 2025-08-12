Volodimir Zelenszkij nem adja oda a Donbászt Oroszországnak

Ukrajna;Donbász;Volodimir Zelenszkij;orosz megszállás;

2025-08-12 21:35:00 CEST

Az elnök egy esetleges jövőbeli orosz offenzívától tart.

Nem adja át a Donbászt Oroszországnak egy tűzszüneti megállapodás részeként az ukrán elnök – írja a Politico.

„Nem fogjuk elhagyni a Donbászt. Nem tehetjük meg. A Donbász az oroszok számára ugródeszka egy jövőbeli új offenzívához” – mondta Volodimir Zelenszkij keddi, kijevi sajtónyilatkozatában. Kiemelte, hogy a terület elhagyása hídfőt nyitna az oroszok számára egy új támadás előkészítéséhez, amely néhány éven belül Zaporizzsja, Dnyipropetrovszk és Harkiv felé vezethetne. Hangsúlyozta, a területi kérdéseket nem lehet elválasztani a biztonsági garanciáktól.

Az elnök bírálta az esetleges területcserét is. „Nem fogom feladni az országomat, mert nincs jogom rá. Micsoda az állam?! Egy magántulajdon?! A Donyecki terület 30 százaléka az én magántulajdonom volna? (…) Vagy valaki másé?” – fogalmazott.

Zelenszkij jelezte: támogatja Donald Trump célját a háború gyors lezárására, de szerinte bármilyen érdemi tárgyalás előtt tartós tűzszünetre van szükség. „Bármilyen érdemi tárgyalás (Ukrajna) részvétele nélkül nem fog működni. Létrejöhetnek ugyan, de nem fogjuk elfogadni” – mondta. Hozzátette, nem tudja, miről fog tárgyalni Trump és Vlagyimir Putyin, de reméli, hogy az amerikai elnök tűzszünetért fog lobbizni.

A nyilatkozat néhány nappal azelőtt hangzott el, hogy az amerikai és az orosz elnök pénteken tárgyalóasztalhoz ül, hogy a háború lezárásának lehetőségeiről egyeztessenek. Trump szerint a tűzszünet feltétele bizonyos területek cseréje lenne. A Politico forrása szerint az Egyesült Államok a háttérben felvetette annak lehetőségét, hogy Ukrajna felajánlja a Donbászt Oroszországnak a déli offenzíva leállításáért cserébe.