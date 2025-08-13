Még idén sem volt nyereséges a Sziget Fesztivál

Sziget Fesztivál;Kádár Tamás;

2025-08-13 19:03:00 CEST

Javul az eredményességi mutató.

A Sziget főszervezője szerint jót tett a vérfrissítés a fesztiválnak, hiszen a változtatásoknak, a megújulásnak köszönhetően a kedd hajnalban véget ért rendezvény 416 ezer látogatót vonzott, ami 5 százalékkal felülmúlja a tavalyi számot - írja a Magyar Távirati Iroda (MTI).

„Megfordult az eddigi tendencia. A hat nap alatt mintegy 20 ezerrel léptük túl a 2024-es adatot” – mondta Kádár Tamás az állami hírügynökségnek, hozzátéve: ebben szerepe volt a fellépőknek és a fesztiválozás iránti növekvő érdeklődésnek is. Az idei újdonságok közé tartoztak a tematikus negyedek, mint a Szoho, a Delta District és a Paradox, amelyek sikeresnek bizonyultak. A 416 ezres látogatószám ellenére a rendezvény még nem volt nyereséges, de javult az eredményességi mutató. „Jövünk ki abból a negatív időszakból, amely hozzávetőlegesen 2022 végéig tartott” – fogalmazott.

A nyitónapon Charli XCX, majd Shawn Mendes lépett fel, hétvégén a többi között Post Malone, a zárónapon Chappel Roan adott koncertet. A főszervező szerint idén fiatalodott a közönség, és két magyar produkció is volt a nagyszínpadon. Kádár Tamás békésnek értékelte a fesztivált, és szólt az Óbudai-sziget déli részének tervezett fejlesztéséről, valamint a bejutást biztosító, felújításra szoruló K-híd ügyének fontosságáról.