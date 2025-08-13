Gulyás Gergely: Nem lehet kizárni a Tisza és a DK közti együttműködést

Demokratikus Koalíció;Gulyás Gergely;Tisza Párt;

2025-08-13 21:28:00 CEST

Szerinte Magyar Péter beszédei tartalmilag megegyeznek azzal, amit Gyurcsány Ferenc vagy Dobrev Klára az elmúlt években mondott.

Semmiféle oroszbarátság nem fedezhető fel Orbán Viktor miniszterelnök részéről az ukrajnai háborúval kapcsolatos álláspontot illetően – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Fidesz-frakció Harcosok órája című online műsorában az atv.hu beszámolója szerint.

Gulyás Gergely elmondta, hogy a miniszterelnök a béke, valamint a magyar és az európai érdekek barátjaként lépett fel, ugyanakkor szerinte Európa – mint több más ügyben – most sem ismerte fel ezeket az érdekeket.

A belpolitikai helyzet kapcsán a miniszter arról beszélt, hogy a kormány az elmúlt 15 év, illetve az elmúlt 3–4 év teljesítménye alapján méltó lehet a választópolgárok bizalmának újbóli elnyerésére. Úgy fogalmazott: nem szabad, hogy a mindennapi munkát a Dobrev Klára és Magyar Péter közötti „háziverseny hazugságai” határozzák meg, a kormánynak az ország érdekét kell szem előtt tartania, és ennek megfelelően kell döntéseket hoznia.

A Demokratikus Koalíció kecskeméti jelöltjének visszalépésével kapcsolatban Gulyás Gergely úgy nyilatkozott: „a Tisza és a DK közötti vitában minden pofon jó helyre megy”. Hozzátette, hogy az ellenzéki párt le akarta váltani a jelöltjét, aki miután erről értesült, inkább „hősi halált halt”.

A miniszter szerint nem zárható ki az együttműködés a Dobrev Klára vezette párt és Magyar Péter között, mivel állítása szerint érdemi különbség nincs köztük. Úgy véli, a Tisza Párt minden mondatában a magyar baloldal követeléseit vette át, és nem rendelkezik új ajánlatokkal. Gulyás Gergely szerint Magyar Péter beszédei tartalmilag megegyeznek azzal, amit Gyurcsány Ferenc vagy Dobrev Klára az elmúlt években mondott, és a pártnak csak a hergelésre futja.