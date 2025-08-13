Gulyás Gergely: Nem lehet kizárni a Tisza és a DK közti együttműködést

Semmiféle oroszbarátság nem fedezhető fel Orbán Viktor miniszterelnök részéről az ukrajnai háborúval kapcsolatos álláspontot illetően – jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter a Fidesz-frakció Harcosok órája című online műsorában az atv.hu beszámolója szerint.
Gulyás Gergely elmondta, hogy a miniszterelnök a béke, valamint a magyar és az európai érdekek barátjaként lépett fel, ugyanakkor szerinte Európa – mint több más ügyben – most sem ismerte fel ezeket az érdekeket.
A belpolitikai helyzet kapcsán a miniszter arról beszélt, hogy a kormány az elmúlt 15 év, illetve az elmúlt 3–4 év teljesítménye alapján méltó lehet a választópolgárok bizalmának újbóli elnyerésére. Úgy fogalmazott: nem szabad, hogy a mindennapi munkát a Dobrev Klára és Magyar Péter közötti „háziverseny hazugságai” határozzák meg, a kormánynak az ország érdekét kell szem előtt tartania, és ennek megfelelően kell döntéseket hoznia.
A Demokratikus Koalíció kecskeméti jelöltjének visszalépésével kapcsolatban Gulyás Gergely úgy nyilatkozott: „a Tisza és a DK közötti vitában minden pofon jó helyre megy". Hozzátette, hogy az ellenzéki párt le akarta váltani a jelöltjét, aki miután erről értesült, inkább „hősi halált halt".
A miniszter szerint nem zárható ki az együttműködés a Dobrev Klára vezette párt és Magyar Péter között, mivel állítása szerint érdemi különbség nincs köztük. Úgy véli, a Tisza Párt minden mondatában a magyar baloldal követeléseit vette át, és nem rendelkezik új ajánlatokkal. Gulyás Gergely szerint Magyar Péter beszédei tartalmilag megegyeznek azzal, amit Gyurcsány Ferenc vagy Dobrev Klára az elmúlt években mondott, és a pártnak csak a hergelésre futja.