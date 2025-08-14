Megszüntették a nyomozást Pokorni Zoltán lakástakarítási ügyében

önkormányzat;Pokorni Zoltán;XII. kerület;Hegyvidék;takarító;

2025-08-14 08:34:00 CEST

A volt hegyvidéki polgármester ellen azután indult eljárás, hogy kiderült, éveken át a házát takaríttatta egy önkormányzati alkalmazottal. A rendőrség szerint nem történt bűncselekmény, Pokorni Zoltánt még csak ki sem hallgatták.

Megszüntette a nyomozást a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság Pokorni Zoltán volt hegyvidéki polgármester ügyében – tudta meg a 24.hu.

A lap szerint a posztjáról tavaly ősszel távozó fideszes polgármestert érintően előbb hivatali visszaélés, majd hűtlen kezelés gyanúja miatt folytattak eljárást. Ismeretlen tettes ellen indított nyomozás annak feltárásra indult, hogy a hegyvidéki önkormányzat alkalmazottja jogszerűen takarított-e éveken át a fideszes polgármester házában.

A jelenlegi kerületvezető, a kutyapárti Kovács Gergely még tavaly június elején számolt be arról, hogy eljutott hozzá egy levél, mely szerint „tizenéve egy önkormányzati dolgozó hetente egy nap, jobbára péntekenként hivatali munkaidőben Pokorni Zoltán házát takarítja. A házhoz a szolgálati sofőr viszi önkormányzati autóval és tisztítószerekkel, Itt felveszi a polgármestert és behozza a hivatalba.

Az MKKP tavaly megválasztott polgármestere egy videót is bemutatott arról, hogy a városvezetés alkalmazásában álló sofőr hivatali autóval a takarítónőt az önkormányzattól elődje, Pokorni Zoltán hidegkúti otthonához fuvarozta. Az ügyben a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság nyomozott, mert a Budapesti Rendőr-főkapitányság elfogultságot jelentett be. Előbbi a lap érdeklődésére most azt közölte, hogy megszüntették az eljárást.