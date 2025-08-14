Odamentek Orbán Viktor apjához, de ő sem árulta el, milyen gazdasági tevékenység folyik Hatvanpusztán

Orbán Viktor;Orbán Győző;Hatvanpuszta;

2025-08-14 08:14:00 CEST

A 444 stábjának sikerült elkapnia a hatvanpusztai majorság tulajdonosát, de id. Orbán Győző nem volt túl bőbeszédű.

Orbán Viktor rendre azzal hárítja el a hatvanpusztai majorságra vonatkozó kérdéseket, hogy az nem az övé, hanem az apjáé. Ráadásul nem is luxusrezidencia, hanem csak egy gazdaság. A miniszterelnök legutóbb kedden, a Telexnek nyilatkozva javasolta azt, hogy a tulajdonostól kell megkérdezni, mégis milyen gazdasági tevékenység zajlik a gondosan elzárt, az égből azonban közel sem gazdasági épületnek látszó Hatvanpusztán.

Mint megírtuk, a lap érdeklődésére szamárságnak minősítette azt az újságírói felvetést, amely szerint a kormányfő édesapja állami megrendeléseken keresztül tízmilliárdos vagyonra tett szert, és olyan kastélykomplexumot épített, amilyet már jó ideje nem lehetett látni Magyarországon. Korábban pedig azt is állította, hogy az édesapja félkész gazdasága található Hatvanpusztán.

A 444 ezért most megkereste és próbálta szóra bírni id. Orbán Győzőt. A videóriport szerint a birtok főbejáratát továbbra is fekete ponyvaszerűség takarja, amivel még Hadházy Ákost és a tüntetőket fogadták. Az újságírók beszámolói szerint autóval követték a biztonsági őrök Hatvanpusztától Felcsútig.

Orbán Győzőnek van egy székesfehérvári címe a céges adatbázisban, a szomszéd lakás pedig a feleségéhez, vagyis a miniszterelnök édesanyjához köthető. Egyik címmel sem járt sikerrel a lap, így keresték telefonon és e-mailen is. Később, amikor már elindultak, hirtelen megpillantották Orbán Győzőék autóját, amint hazafelé tartanak, így hát utánuk mentek. Az ingatlan bejáratánál megkérdezték a kormányfő apjától, hogy milyen mezőgazdasági tevékenység folyik Hatvanpusztán, ő azonban erre nem adott magyarázatot, búcsút intett, és behajtott a kapun.