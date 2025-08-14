Orbán Viktor: Nem adhatom át a hatalmat egy másik politikai tábornak, amely teljesen más elveket képvisel

átadás;Orbán Viktor;hatalom;Budapest Pride;választás 2026;

2025-08-14 10:05:00 CEST

A kormányfő az amerikai PragerU-nak adott videóinterjújában beszélt erről. Szerinte Magyarországon akár a büszkeség mellett is kifejezheti bárki a véleményét, „de nem lehet az utcán nyílt szexuális propagandát” szervezni.

Videóinterjút adott az amerikai PragerU-nak Orbán Viktor, írja a Telex. A beszélgetésben szó volt többek közt a kormányfőt érő korrupciós vádakról, illegális migrációról, családpolitikáról és Pride-ról is. Amikor a 2026-os országgyűlési választásról kérdezték, Orbán Viktor azt mondta:

Nem adhatom át a hatalmat egy másik politikai tábornak, amely teljesen más meggyőződéseket, elképzeléseket, elveket és politikai eredményeket képvisel.

A lap szerint azonban a miniszterelnök ez a mondata nem arra vonatkozott, hogy ha veszítene, akkor nem adná a hatalmat, hanem azt fejtegette, hogy mindenképpen nyerniük kell, amihez a legjobb formában kell lennie a Fidesznek, erre pedig vele van a legtöbb esélyük. – A politikai közösség, amelyhez tartozom, jelenleg úgy véli, hogy ennek a közösségnek az érdeke, hogy én vezessem. (...) Ha azt mondanák, hogy van egy fiatal tehetség, aki sokkal jobb nálam, és új miniszterelnök-jelöltet szeretnének támogatni, akkor azt mondanám, sok sikert, hajrá” – jelentette ki a kormányfő, aki a tusványosi beszédében már tett egy messzire vezető kijelentést arról, hogy „eldöntötték”, sem a Tisza Pártot, sem a Demokratikus Koalíciót nem hagyják kormányra kerülni.

Az interjúban arra is kitért, hogy itthon jelenleg „az infláció jóval magasabb, mint kellene”, ezért nem mondaná, hogy „mindenki 100 százalékosan elégedett vele vagy a gazdaságpolitikával, amit itt folytatunk”, de szerinte vannak eredmények.

A lap szerint a Pride-dal kapcsolatban Orbán elmondta, az utcai szexualitás nem megengedett Magyarországon. Hozzátette: „De ha valaki tüntetést szeretne, elmenni valahova, és azt mondani, hogy a büszkeségért tüntetünk, akkor megteheti, mert itt Magyarországon nagyon erős a gyülekezési szabadság és a szólásszabadság. Akár a büszkeség mellett is kifejezheti bárki a véleményét korlátozás nélkül. De nem lehet az utcán nyílt szexuális propagandát szervezni, mint a Pride.”