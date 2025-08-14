Titkolja az ORFK, hogy folyik-e nyomozás Fleck Zoltán ellen

nyomozás;Fleck Zoltán;Lánczi Tamás;

A rendőrségnek nem áll módjában tájékoztatást adni.

Adatvédelmi okokra hivatkozva nem árulta el a rendőrség, hogy folyamatban van-e nyomozás Fleck Zoltán, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) jogi karának oktatója ellen.

Lapunk azért kereste meg az Országos Rendőr-főkapitányságot, mert a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke alkotmányos rend erőszakos megváltoztatása bűntett előkészületének gyanúja miatt a múlt héten feljelentést tett Fleck Zoltán ellen, aki egy Tisza Sziget rendezvényén arról beszélt: akár zsarolással és fenyegetéssel is nyomást kellene gyakorolni a köztársasági elnökre, ha a 2026-os parlamenti választáson a Tisza Párt győz, de Sulyok Tamás mégis a Fideszt kérné fel kormányalakításra.. Lánczi Tamás ezzel összefüggésben kijelentette: minden érintettnek vállalnia kell a felelősséget, a hatóságoknak pedig haladéktalanul fel kell lépniük „a jogállamiság védelme” érdekében.

Az ORFK a Népszava megkeresésére úgy reagált, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján adatvédelmi okokból nem adhatnak tájékoztatást.

Fleck Zoltán a maga részéről hangsúlyozta, hogy nem mondott semmi radikálisat, ugyanakkor szerinte sokatmondó a hatalom erőteljes reakciója, lapunknak adott interjújában pedig a többi között arról beszélt, nemcsak a köztársasági elnökre, hanem a többi közjogi intézmény vezetőjére is vonatkoznak a szavai.