Sereghajtó az EU-ban a magyar GDP-növekedés, csak egy ország áll mögöttünk

Eurostat;GDP-növekedés;

2025-08-14 13:45:00 CEST

Európai Unió: 1,5 százalék, Magyarország: 0,2 százalék.

Az euróövezet 1,4, az EU gazdasága 1,5 százalékkal nőtt a második negyedévben 2024 azonos időszakához mérten – közölte az Eurostat. Eközben a magyar gazdaság mindössze 0,2 százalékos növekedést produkált, ez a második leggyengébb teljesítmény az egész EU-ban az eddigi adatok szerint.

A magyar gazdaságnál lassabban csak az osztrák GDP nőtt, ott az éves változás 0,1 százalék volt – még a kormány által sokszor lesajnált német gazdaság is 0,4 százalékos bővülést tudott 2024 második negyedéhez mérten felmutatni. A régiónk sem szárnyal kifejezetten, ám a román GDP bővülése így is elérte a 2,1 százalékot, a lengyel gazdaságé pedig a 3 százalékot, Szlovákiában 0,6, Csehországban 0,4 százalékkal nőtt a GDP értéke.

Miközben az Eurostat közlése szerint az évesített adatok alapján a magyar gazdaság sereghajtó, az előző negyedhez képest 0,4 százalékkal nőtt a GDP – ami a gazdaság lassú éledezésére utalhat. Ez az adat már sokkal jobban fest, hiszen az EU teljes gazdasága az előző negyedhez mérten csak 0,2 százalékkal bővült és a régióban sem a legrosszabb negyedéves növekedési adat ez.

A magyar gazdaság tartós növekedési válságban van, ennek okai összetettek, de ebben közrejátszik az Orbán-kormány elhibázott gazdaságpolitikája, a verseny kiiktatása, a korrupció, illetve az uniós pénzek hiánya. A kabinet a gyenge külső környezetre és az ukrajnai háborúra hivatkozik, de ezt az állítást cáfolják a környező országok adatai. A 2025-re tervezett repülőrajtból és 4 százalékos gazdasági növekedésből semmi sem lesz, időközben a kormány 0,8 százalékra csökkentette idei növekedési várakozásait, de a független elemzők szerint ennél kisebb növekedés sem kizárt, a 0,5 százalék talán meglesz – bár az év végi választási osztogatások már serkenthetik a fogyasztás révén a gazdaságot.