Ismét történelmi csúcson a bitcoin

tőzsde;bitcoin;kriptovaluta;kriptodeviza-piac;

2025-08-14 08:58:00 CEST

A kriptovaluta árfolyama hétfőn átlépte a 124 ezer dollárt, a második legnagyobb piaci értékű digitális eszköz, az Ether pedig két és fél éves csúcsra emelkedett.

Csütörtökön az ázsiai kereskedésben a bitcoin árfolyama 124 ezer dollár felett elérte minden idők legmagasabb szintjét. Az Ether, a második legnagyobb piaci értékű digitális eszköz pedig két és fél éves csúcsra emelkedett.

A bitcoin mostani történelmi csúcsa a monetáris politika lazításának várakozásából, az intézményi kereslet folyamatos növekedéséből és az amerikai szabályozási környezet kedvező változásaiból fakad. A befektetők szinte biztosra veszik, hogy az amerikai jegybank (Federal Reserve) szeptember 17-én újra kamatot vág. A munkapiaci lassulás és az inflációs nyomás mérséklődése miatt a piac akár 0,5 százalékpontos kamatvágás lehetőségét is latolgatja.

A kamatvágási kilátások miatt gyengülő amerikai dollár vonzóbbá tette a kockázatosabb eszközöket, köztük a kriptovalutákat, piaci elemzők további árfolyam-emelkedést valószínűsítenek. Tony Sycamore, az IG Markets elemzője szerint egy tartós kitörés a 125 ezer dolláros szint fölé, akár 150 ezer dollárig is emelheti a bitcoin árát.

Az Ether is jelentős emelkedést könyvelhetett el, részben a bitcoin árfolyamának húzóereje, részben az Ethereum-hálózat növekvő használata miatt. A bitcoin ára egyébként előzőleg egy hónapja, július 14-én érte el történelmi csúcsát, akkor 122 666 ezer dollárra drágult: