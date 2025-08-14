Többségi tulajdont szerzett Mészáros Lőrinc cége a vezető szlovák építőipari vállalatban

építőipar;Szlovákia;Mészáros Csoport;

2025-08-14 16:46:00 CEST

A vételár és a részvénycsomag mérete nem nyilvános, Mészáros Lőrinc alighanem a szomszéd ország építőipari közbeszerzésein is tarolni akar.

Szlovákia vezető építőipari vállalata, a 70 éves múltra visszatekintő Doprastav a.s. többségi tulajdonosa, Dušan Mráz még augusztus 8-án aláírta azt az adásvételi szerződést, amelynek értelmében a cége részvényeinek többsége a Talentis International Infrastructure Investments Operations s.r.o. nevű vállalaté lett. Utóbbi végső tulajdonosa két magyarországi cégen, a Talentis International Infrastructure Investments Kft.-n, illetve a Talentis Group Zrt.-n keresztül Magyarország leggazdagabb emberének, Mészáros Lőrincnek a cégbirodalma, a Mészáros Csoport – derül ki az erről szóló csütörtöki közleményből.

A tranzakció még szlovák hatósági jóváhagyásra vár – ez a folyamat várhatóan 2025 október végéig zárul le –, a felek pedig megállapodtak abban, hogy az üzleti megállapodás további feltételeit, így a vételárat és a részvénycsomag méretét titokban tartják. Dušan Mráz marad kisebbségi tulajdonos marad, az igazgatóság alelnökeként folytatja a munkát.

A közlekedési infrastruktúra, hidak, alagutak és mélyépítési projektek kivitelezésére specializálódott, több mint 1000 alkalmazottat foglalkoztató Doprastav a. s. az EU-s támogatásból megvalósuló állami építőipari megbízások legnagyobb nyertese Szlovákiában, egyik tagja volt a pozsonyi Apollo hidat építő konzorciumnak is. A Mészáros-féle többségi tulajdonszerzés azt a szándékot tükrözheti, hogy Magyarország leggazdagabb embere megcélozta a szomszéd ország építőipari közbeszerzéseit is. Erre utal maga Mészáros Lőrinc kommentárja is, amely szerint az akvizíció új lehetőségeket nyit, tovább erősíti a vállalatbirodalom pozícióját a közép-kelet-európai régióban.