Évek óta nem kapnak prémiumot a Központi Statisztikai Hivatal dolgozói, lakhatási támogatás vagy szolgálati lakás sem jár

2025-08-15 05:55:00 CEST

Évek óta nem részesülnek jutalomban vagy prémiumban a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) munkatársai – tudta meg a Népszava. 2023-ban, 2024-ben – és eddig idén – egyetlen teljesítményhez kötődő kifizetés sem történt. A legmagasabb nem rendszeres juttatást 2024-ben egy osztályvezető kapta, bruttó 11,6 millió forintot. Ez ugyanakkor végkielégítés volt, nem a teljesítményhez kapcsolódott.

A hivatal lapunknak adott válaszából kiderült az is: 2025-ben 18 szolgálati gépjárművet tart fenn a KSH. Ezek közül három vezetői szinten személyes célra is használható, azaz a – meg nem nevezett – érintettek a kocsikat haza is vihetik. A gépkocsik fenntartása az év első hét hónapjában 17,7 millió forintba került.

A KSH munkatársai értelemszerűen rendszeresen vesznek részt belföldi és külföldi kiküldetéseken. 2023-ban ezekre 103,6 millió forintot költöttek, 2024-ben 112,4 milliót, míg 2025 első hét hónapjában 51,2 millió forintot.

Lakhatási támogatást vagy szolgálati lakást – mint megtudtuk – a hivatal nem biztosít.

Mint arról beszámoltunk, aggasztó statisztikai hibát fedett fel nemrég Gábos András a Tárki és Tátrai Annamária az ELTE statisztikusa a Válasz Online-on megjelent cikke. E szerint a 2017-után látványosan csökkenő magyarországi szegénységi mutatók valójában vagy adatfelvételi, vagy adatfeldolgozási hibákra vezethető vissza, de nem zárható ki a manipuláció sem. A KSH cáfolta a szegénységi adatok torzításának vádját: mint írták, a nemzetközi standardok szerint jártak el. (Saját oldalukon egyébként ezt írják magukról: szakmailag független, önálló gazdálkodású kormányzati főhivatal, a Hivatalos Statisztikai Szolgálat centruma.) A KSH sajátos adatközlési módszerére egyébként több esetben is felhívta már a figyelmet Katona Tamás, egykori KSH elnök és volt MSZP-s pénzügyi államtitkár, valamint Mellár Tamás szintén volt KSH elnök is.