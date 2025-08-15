Évek óta nem kapnak prémiumot a Központi Statisztikai Hivatal dolgozói, lakhatási támogatás vagy szolgálati lakás sem jár

A hivatal lapunknak adott válaszából kiderült az is: 2025-ben 18 szolgálati gépjárművet tart fenn a KSH. Ezek közül három vezetői szinten személyes célra is használható, azaz a – meg nem nevezett – érintettek a kocsikat haza is vihetik. A gépkocsik fenntartása az év első hét hónapjában 17,7 millió forintba került.
A KSH munkatársai értelemszerűen rendszeresen vesznek részt belföldi és külföldi kiküldetéseken. 2023-ban ezekre 103,6 millió forintot költöttek, 2024-ben 112,4 milliót, míg 2025 első hét hónapjában 51,2 millió forintot.
Lakhatási támogatást vagy szolgálati lakást – mint megtudtuk – a hivatal nem biztosít.
Mint arról beszámoltunk, aggasztó statisztikai hibát fedett fel nemrég Gábos András a Tárki és Tátrai Annamária az ELTE statisztikusa a Válasz Online-on megjelent cikke. E szerint a 2017-után látványosan csökkenő magyarországi szegénységi mutatók valójában vagy adatfelvételi, vagy adatfeldolgozási hibákra vezethető vissza, de nem zárható ki a manipuláció sem. A KSH cáfolta a szegénységi adatok torzításának vádját: mint írták, a nemzetközi standardok szerint jártak el. (Saját oldalukon egyébként ezt írják magukról: szakmailag független, önálló gazdálkodású kormányzati főhivatal, a Hivatalos Statisztikai Szolgálat centruma.) A KSH sajátos adatközlési módszerére egyébként több esetben is felhívta már a figyelmet Katona Tamás, egykori KSH elnök és volt MSZP-s pénzügyi államtitkár, valamint Mellár Tamás szintén volt KSH elnök is.„A KSH szegénységi adataival kapcsolatos aggályokat megerősíti, hogy azok nem mutatnak összefüggést a hivatal saját jövedelmi adataival sem”
158 éves szolgálat
Közmegegyezés szerint a Központi Statisztikai Hivatal megalakulásának időpontja 1867 májusa. Akkor öltött intézményes alakot a független magyar államszervezet részeként tevékenykedő statisztikai szolgálat, azzal a kimondott igénnyel, hogy ennek a szolgálatnak a központi szerve legyen – derült ki a KSH honlapján megtalálható történelmükből. Az intézmény 1871. évi önállósulása azokon a tapasztalatokon alapult, amelyek a minisztériumi szakosztály munkája során halmozódtak fel, a folyamatosságot pedig vezetőjének, Keleti Károlynak a személye képviselte. (A KSH székhelye ma a fővárosban, a Keleti Károly utcában található.)