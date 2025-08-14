Magyar Péter: Továbbra is fertőzött a víz a székesfehérvári kórház szülészetén, a vezetés alternatív megoldásokon dolgozik

ivóvíz;kórház;ásványvíz;Székesfehérvár;tiltás;Pintér Sándor;szülészet;tisztálkodás;vízvezeték-szerelő;baktériumfertőzés;Magyar Péter;Takács Péter;

2025-08-14 17:50:00 CEST

A Tisza Párt elnökét a kórházvezetés több tagja is fogadta. A visszatetszést keltő esetekre, a vajúdó nők előtt megjelenő vízvezeték-szerelőkre nincs megnyugtató válasz, az viszont kiderült, az intézményt sem Pintér Sándor Belügyminiszter, sem Takács Péter államtitkár nem látogatta meg.

Július 27-én mintavétel során mutatták ki a fertőzést, a Pseudomonas aeruginosa nevű baktérium jelenlétét amiről eddig még a kórház sem adott tájékoztatást – mondta a Fejér Vármegyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház egyik bejárata előtt tartott sajtótájékoztatóján Magyar Péter, aki elmondása szerint több mint egy órát tartózkodott az egészségügyi intézményben. Az ellenzéki vezetőt a kórház orvosigazgatója, menedzsere és kommunikációs vezetője fogadta, akiktől tájékoztatást kért az elmúlt napokban, hetekben a szülészeti osztályon történtekről. A politikus hangsúlyozta, hogy a fertőző víz a B épület vezetékeiben van, ahol a szülészet, a perinatális intenzív osztály (ahol az újszülöttek életfunkcióinak működését segítik), a gyermek- és még néhány osztály található.

– A kimutatott baktérium alapvetően bőrbetegségeket, de súlyosabb megbetegedéseket is okozhat csecsemőknél vagy frissen szült édesanyáknál. Az elmúlt hónapokban ezen kívül még kétszer fordult elő az épület vízvezetékében ez a baktérium, de akkor egyszerű fertőtlenítéssel meg tudták szüntetni a veszélyes helyzetet, de most hetek óta küzdenek vele, legfeljebb a baktérium csíraszám csökkentését tudták elérni. Az említett júlíius végi időpontban azonnal megtiltották az ivóvízhasználatot, és akkor vezették be az ásványvízosztást, amit nem csak ihattak, hanem azzal is tisztálkodhattak – emelte ki a Tisza Párt elnöke.

Az egészségügyi intézmény vezetői elmondták neki, hogy augusztus 6-án volt egy egyeztetés a kórházban. Az intézmény üzemeltetője, a Pintér Sándor belügyminiszterhez köthető B+N nevű cég és a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (KEF) és a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) is, valamin az illetékes kormányhivatal is részt vett ezen. – Új eljárásrendet dolgoztak ki, inni nem lehet a csapokból, napközben a felnőttek tisztálkodásra használhatják, de az újszülöttek tisztálkodását másfél literes palackokból, ásványvízzel oldják meg. A baktériumfertőzés még mindig jelen van. Péntektől – ígérik – a megoldás az lesz, hogy egy átmenetileg egy külső, gerincvezetékről leágaztatott vízvételi helyet alakítanak ki a csecsemők számára működtetett sürgősségi részlegen, és beszereznek majd egy fertőtlenítőgépet is a B épületbe – tette hozzá a pártelnök.

Kiderült, hogy az intézmény bezárása nem vetődött fel, mert az egyébként is az NNGYK jogköre, de megbetegedés szerencsére eddig nem történt. akács Péter egészségügyi államtitkár Pintér Sándor belügyminiszter személyesen egyszer sem érdeklődött a kórházban, előbbi a múlt héten telefonált.

A kórház vezetése megpróbált magyarázatot adni annak a két anyának az esetére, akikről Magyar Péter is posztolt korábban, és amire utalt is, hogy Takács Péter „ordenáré módon” utasította vissza a történteket. Előbb egy édesapa jelezte, hogy feleségéhez vajúdása közben ment be egy vízvezeték-szerelő. – A benyitó dolgozó a B+N üzemeltetésért felelős cég munkatársa volt, aki műtőssegéd is egyben, de most munkaruhában ment be szerelni, amiért a kórház elnézést kért. A másik esetet nem is vizsgálják, amikor egy vizsgálóágyon fekvő nő látott szerelőt, de a kórház szerint az ágyat paraván takarja, és nem is láthatták egymást.