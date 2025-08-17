Heti abszurd: Kényszerígérgetők

Heti abszurd;

2025-08-17 10:23:00 CEST

Miközben az ország szanaszét izgulhatja magát azon, hogy kinek adná át nemhogy 2026-ban, de valaha is Orbán Viktor a jóisten vagy inkább a szavazói által ráruházott hatalmát, a valóságban a jelöltek sora is karcsú: saját bevallása szerint sincs más nála alkalmasabb személy a Fideszben, amivel talán még egyet is érthetünk, ha olyan figurákra gondolunk, mint bármely fideszes miniszter és a teljes Fidesz-elit, mert egyiküket se néznénk szívesen újabb négyévekig.

A Momentum után az LMP is az önfelszámolás termodinamikus útjára lépett, amit valószínű még kevesebben siratnak, az egykori MSZP-tagságból a belpesti pletykák szerint már mindenhol Tisza-szigetek lettek, a DK lassan csak óriásplakátokon létezik, a kutyák furcsa és nem valami szimpatikus viadalba kezdtek egymás közt és a sajtónyilvánossággal, a félszemű macskák földalatti frakciója pedig még mindig várat magára, hogy új baloldali erőként színre lépjen.

És persze ott van Magyar Péter, akinek létezését mindenki sejtette előre, csak még sokaknak fura, hogy épp az ő személyében öltött alakot szinte a teljes magyar társadalmi elégedetlenkedés és ellenzéki frusztráció.

Ha pedig a felsoroltak nem is kaphatják meg, az a hatalom már rég útra kelt az orosz érdekek felé, immár Alaszkáig is látszik.

Takács Péter a héten megint bajszot akasztott volt kollégáival, akik még az orvosok oldalán állnak, míg az államtitkár szerintük egy demokratikusan választott köztestületbe, sőt, az orvoslásba vetett közbizalmat is rombolja tevékenységével, amikor a Harcosok órája hagymázas hevületében egy állítólagos külföldi hálózat részének titulálta a Magyar Orvosi Kamarát. Akik nyilván sztetoszkópjukon kapják a titkos üzeneteket, amikor a kötelező orvosi ügyelet ellen szervezkednek, mert nem elég hálásak az állítólagos havi 2 millió forintos orvosi átlagbérért kormányuknak, hogy cserébe 3000 forintos órabérért ügyeljenek, holott még csak krumplit se kell sütniük meg tálcákat pakolni ezért a pénzért. Takács a Facebookon is rantelt egy sort, az „elmárkizaysodás felé robogó Magyar Péter” elmebajáról és perverzióiról. Attól még, hogy van valamilyen orvosi végzettsége, persze aligha diagnosztizálhatna ilyesmit. „Ki az a megborult tudatú idióta, aki szerint a kórház bármelyik dolgozója – legyen az egészségügyi vagy műszaki szakember – azért járkál be szülőszobába vagy vizsgálóhelyiségbe, hogy zaklassa a szülő nőket!? Hát természetesen Péter Magyar és a cselédsajtó első számú hazugsággyára, a külföldről fizetett propaganda ékköve, az RTL” – folytatta még mindig harci hevületben, csíkokkal a szeme alatt, újabb külföldi befolyást orrontva, vagy ez még ugyanaz?

Pedig a szülőszobás horrorsztorik a legtöbbször hihetők, én is tudok három sajátot mesélni, de az a legritkább, ha valaki álomvajúdás után varázslatos meghittségben, luxuskörülmények között ad életet egy közkórházban, majd a nászútnak is beillő gyermekágy után szomorúan és nosztalgikusan hagyja maga mögött a magyar egészségügy ölelő karjait.

De Takács Péter azért másra mondja, hogy idegbe’ van, miközben ő írja le ország-világ előtt Magyarnak, hogy „áprilisig tudsz kártékonykodni, utána elsüllyedsz te is. Jó vergődést, Elvtárs!”. Bátor ígéretek ezek egy imbolygó létra tetején, eszköztelenül álló szakmunkástól, akit még a saját kormánya se vesz annyiba, hogy legalább pénzt adjon a területe alapvető működésére, inkább felváltva mutogat Brüsszelre, az ukránokra, meg a globális háttérhatalomra, amit Takács is elhitt ezek szerint, vagy csak minden komment alatt újabb harci kiáltással igyekszik bizonyítani, hogy a valóságot bárki átírhatja, ha elég hangosan tolja ki magából a Facebookra. (Mellékszál, hogy Orbán Balázs aggódik a Tisza erőszakos kommunikációja miatt, tudjuk be ezt is a Harcosok órájának.)

Vannak még hozzá hasonló nagyszájú ígérgetők, mint a bántalmazott nőket oly remekül képviselő Vitályos Eszter, meg az igazságszolgáltatás hasznos mozdonya, Tuzson Bence, mert magasan a hét legabszurdabb, egyben legkevésbé elhumorizálható híre, hogy július 18-án az ügyészség megszüntette annak a férfinak a letartóztatását, aki májusban a bíróságon is megtámadta Renner Erikát, akit azelőtt évekig zaklatott.

(Emellett halálosan megfenyegette a lúgos orvos büntetőperében eljáró ügyészt is). És miután ez az R. László szabadlábra került (mindenki érezze magát megvédve, ja nem is) és végre volt az ügyészségnek ideje két hét után erről értesíteni az áldozatát is, neki ismét kezdeményeznie kell a távoltartást, miután az automatikusan megszűnt a letartóztatással – mivelhogy egyszerre kétfajta kényszerintézkedés nem lehet érvényben. A letartóztatottat nem lehet távoltartani, mert az automatikusan távoltartásra kerül, értem? És a legszebb, hogy bár a bizonyítékok minden kétséget kizáróan alátámasztották a bűncselekmények elkövetését, miután a férfi az elmeorvos-szakértői vizsgálat alapján képtelen cselekményei következményeinek felismerésére, ezért megszüntették a büntetőeljárást is vele szemben. A rendszer logikája szerint tehát minden a helyén van: a bántalmazóval nem tudnak mit csinálni, a papírmunkát legalább rátolták másra, a hatóságok pedig nyugodtan pihenhetnek. Ők legalább nem ígértek semmit, de azt betartották.