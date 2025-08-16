Idén sem lesz olcsó az iskolakezdés, a tavalyi évhez képest átlagosan 6,1 százalékkal drágultak a tanszerek

oktatás;iskolakezdés;

2025-08-16 11:26:00 CEST

A tavalyi évhez képest átlagosan 6,1 százalékkal drágultak a tanszerek és az írószerek a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb, júliusi adatai szerint. Az iskolai étkezés költségei ennél is nagyobb mértékben, 7,7 százalékkal, az óvodai, bölcsődei étkezésé pedig 7 százalékkal emelkedtek a tavalyi év azonos időszakához képest. (Arról a Népszava írt először, hogy több ezer forinttal drágul ősztől az iskolai menza, minden költségelem infláció feletti mértékben emelkedett a közétkeztetési cégeknél.) A különböző oktatási szolgáltatások terén átlagosan 5 százalékos áremelkedést lehetett tapasztalni az elmúlt évben, de 3,6 százalékkal emelkedtek a sportszerek, 2,4 százalékkal a boltokban megvásárolható tankönyvek, 2,1 százalékkal a gyermekruhák is.

Egy 30 literes hátizsák átlagos fogyasztói ára 12 750 forint volt idén júliusban, ami 840 forinttal több, mint tavaly, ez 7 százalékos átlagos áremelkedést jelent. Egy pár bőr gyerekcipő átlagára 13 240 forint volt tavaly júliusban, idén 14 740 forint, ami 11,3 százalékos emelkedést jelent. A tanulói havi bérletek (Budapest nélkül) átlagára ugyanakkor kicsivel csökkent, 1940 forintról 1920 forintra. Gyakran előfordul, hogy a szülőknek tisztasági csomagot is biztosítaniuk kell óvodás és általános iskolás gyermekeik számára: a KSH adatai szerint egy 3 rétegű, 8 darabos vécépapírcsomag átlagosan 1600 forintba került idén júliusban, ami 7,3 százalékos emelkedést jelent egy év alatt. Igaz, egy csomag 3 rétegű, 90-100 darabos papírzsebkendő átlagos ára 398 forintról 369 forintra csökkent.

Mindezzel kapcsolatban viszont azt is érdemes megjegyezni, hogy például az iskolakezdéshez szükséges tanszerek, írószerek ára 2023-ra meredeken, 20,4 százalékkal emelkedtek, az újabb, kisebb mértékű áremelkedések (a tavalyi 7,4 százalékos és az idei 6,1 százalékos) pedig még erre jönnek rá.

A REGIO Játék friss felmérése szerint az idei iskolakezdés átlagosan 50-75 ezer forintos kiadást jelent a családoknak, de egy első osztályba lépő gyermek beiskolázása még ennél is többe kerülhet, a 100 ezer forintot is elérheti. Ennél a korosztálynál a felmérésben résztvevő szülők 70 százaléka 20-40 ezer forintot fordít az alapfelszerelések - füzetek, tolltartó, írószerek, rajzfelszerelés - megvásárlására, míg minden hatodik több mint 40 ezer forintot költ. Az iskolatáska költsége is jelentős, a szülők fele 25 ezer forint alatti, a másik fele 25-40 ezer forint közötti árfekvést választja, míg tornacipőre, ruhára és egyéb kiegészítőkre további 20-30 ezer forint kiadás jut.