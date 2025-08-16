Visszatérőben a Covid, szeptemberben már sokakat a Nimbusz betegíthet meg

szennyvíz;COVID-19;NNGYK;

2025-08-16 05:50:00 CEST

Megkezdődött a nyárvégi SARS-Cov-2 hullám, amely szeptemberben az iskolakezdéssel válik erőteljessé.

Visszatérőben a Covid, augusztus első hetében országosan enyhén nőtt a szennyvizekben a SARS-CoV-2 vírus koncentrációja. Emelkedés tapasztalható Békéscsabán és Salgótarjánban, az ország más területein stagnálás jellemző – derült ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) legutolsó heti jelentéséből. Jelzik azt is, hogy a következő hetekben az ország egyes területein emelkedhetnek a Covid-fertőzésszámok.

– Ez egyben azt is jelenti, hogy megkezdődött a nyárvégi SARS-Cov-2 hullám, amely szeptemberben az iskolakezdéssel válik erőteljessé – mondta lapunknak egy járványügyi szakember. Hozzátette: idén érkezett meg Magyarországra a "Nimbusz-vírus", ez a koronavírus (COVID-19) egyik új variánsa. Az NNGYK július végén jelezte először, hogy Magyarországon is megjelent az új mutáció.

A Nimbusz nem okoz a korábbi variánsoknál súlyosabb megbetegedést, de kicsit gyorsabban terjed, illetve kikerüli az immunvédettséget, azaz újra tudja fertőzni azokat, akik korábban már átvészelték a betegséget.

A jellemző tünetek közé tartozik a köhögés, torokfájás, orrdugulás, fejfájás, fáradtság, ritkábban láz vagy emésztőrendszeri tünetek (hányás, hasmenés). A korábbi oltások továbbra is védelmet nyújtanak a súlyos megbetegedés ellen. A fertőzést a többség enyhe tünetekkel átvészeli, de előfordulhatnak súlyosabb, kórházi ápolásra szoruló esetek is.

A lapunknak nyilatkozó szakember úgy tudja, hogy Magyarországon egyelőre nincs elérhető Covid-fertőzés elleni vakcina.

Pedig éppúgy, mint az influenza esetében évente van szükség ismétlő, emlékeztető oltásra.