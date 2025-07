Magyarországon is kimutatták a koronavírus új variánsát, a Nimbust

A Nimbus az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által monitorozandónak nyilvánított variáns, a jelenlegi adatok szerint nem okoz a korábbiaknál súlyosabb megbetegedést. A jellemző tünetek közé tartozik a köhögés, a torokfájás, az orrdugulás, a fejfájás, a fáradtság, ritkábban láz vagy emésztőrendszeri tünetek (hányás, hasmenés). A közlemény kiemeli, hogy a korábbi oltások a súlyos megbetegedés ellen továbbra is védelmet nyújtanak.

A közlemény szerint a szennyvízben mért koronavírus örökítőanyag-koncentráció június-júliusban megfigyelhető enyhe emelkedésért feltehetően az új variáns felelős. A vírus hazánkban továbbra is alacsony szinten cirkulál, egyelőre semmi nem utal nagyobb járványhullám kialakulására.

Magyarországon is megjelent a koronavírus új, Nimbus variánsa, a kórokozót a szennyvízből mutatták ki – közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) hétfőn az MTI-vel.

