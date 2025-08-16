Moszkva üzent

orosz beavatkozás;választás 2026;

2025-08-16 06:00:00 CEST

Rejtett címzettje volt az orosz külső hírszerzés (SZVR) minapi elemzésbe burkolt dezinformációjának, miszerint Magyarországon Brüsszel Magyar Pétert támogatva hatalomátvételre készül. Ez a címzett alighanem a CIA. Lényegében két nappal az alaszkai találkozó előtt Putyinék megmutatták a kártyájukat: Orbán Magyarországát saját befolyási területüknek tekintik.

Oroszország lerohanni nyilván nem tudja Magyarországot, ám a magyar államigazgatás minden szintjére beépült fideszes kollaboránsaival destabilizálni tudja az országot és a térséget. Így annak is komoly jelzésértéke volt, hogy a Kreml-nyilatkozat mindenfajta kommentár nélkül átment a fideszes kormánysajtón. A Kreml azt is jelezte, hogy a fideszsajtóba beépített ügynökein keresztül kábé adminjoga van a magyar kormánypropaganda felett.

Moszkva erőfitogtatásának a háttere, hogy Trump újbóli hatalomra jutásával csak látszólag kezdődött mosolyoffenzíva Putyin felé. A valóságban Trump is folytatta a Biden-éra stratégiai törekvéseit: Ukrajnáról de facto engedik leválasztani a korábban rendre oroszpárti vezetőket megválasztó donyecki területeket, azok határán felépül az új vasfüggöny, mögötte az immáron homogén, nyugatos ütközőállam Ukrajnával.

A vasfüggöny innenső oldalán az EU putyinistáinak egy ideje rejtélyes mód elkezdtek jogi-politikai problémái lenni. Marie Le Pent, Dodikot elítélték, a Vox-ot már vizsgálja a spanyol, az AFD-t a német ügyészség. Mintha csak nagytakarítás lenne az EU-ban.

A mostani üzengetés része a nagyhatalmi alkudozásnak. Putyinék írásba adták, hogy a magyar kormány az övék. Elengedhetik a kezét, ám cserébe valamit várnak az amerikaiaktól.

Ami Orbánt illeti, neki itt nem osztanak lapot, mivel már látványosan nem önálló szereplő. Az oroszok már régen kiküldték a szuverén urat a spájzba, hogy ott várjon, amíg szólnak neki.