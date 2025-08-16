Nádasdy Ádám, Parti Nagy Lajos és Romsics Ignác is kiáll Fleck Zoltán és a szólásszabadság mellett

tiltakozás;Fleck Zoltán;

2025-08-16 10:45:00 CEST

Jeles értelmiségiek szerveztek aláíró tiltakozást, melyben kiállnak Fleck Zoltán és a szólás szabadsága mellett.

"A gyűlölet kártékony fegyverét vetették be Fleck Zoltán jogász professzorral szemben." Ez áll abban a közleményben, melyet több mint két tucat értelmiségi írt alá eddig, s melyet lapunkhoz is eljuttattak. A dokumentum aláírói szerint a hatalomhoz közel álló néhány politikus és publicista a jog szakszerűtlen, hamis értelmezésével a büntetőjogot kívánja felhasználni az államszervezet demokratikus működését elváró kritika elhallgattatására. "A hatalomgyakorlás legszörnyűbb korszakait idéző technika bevetése ellen értelmiségiként - védve a büntetőjog alapvető társadalmi rendeltetésének megőrzését - határozottan tiltakozunk!" - áll a közleményben, melyet az alábbi értelmiségiek írtak alá:

Baka András, Balla Zsófia, Bárándy Péter, Báthori Csaba, Csillag István, Darvasi László, Gerő Tamás, Herczog László, Iványi Gábor, Katona Tamás, Kéri László, Komoróczy Géza, Laczó Adrienn, Lengyel László, Lévay Miklós, Nádasdy Ádám, Parti Nagy Lajos, Petschnig Mária Zita, Romsics Ignác, Spiró György, Sz. Bíró Zoltán, Szentes Ágota, Szilágyi Ákos, Szurday Kinga, Tompa Andrea, Várhegyi Éva.

Ahogyan arról mi is beszámoltunk, azután került a NER kereszttüzébe Dr. Fleck Zoltán, miután a jogászprofesszor egy rendezvényen arról beszélt, akár zsarolással és fenyegetéssel is nyomást kellene gyakorolni a köztársasági elnökre, ha az esetleg győztes Tisza Párt helyett a Fideszt kérné fel kormányalakításra a 2026-os parlamenti választás után. Erre reagálva Sulyok Tamás megkérdezte tőle, forradalmat akar-e, Bayer Zsolt pedig nemes egyszerűséggel kirúgatná az ELTÉ-ről.

Lapunknak adott interjújában a jogászprofesszor elmondta, nemcsak a köztársasági elnökre, hanem a többi közjogi intézmény vezetőjére is vonatkoznak szavai.