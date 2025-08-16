Robbanás történt egy oroszországi gyárban, 11-en meghaltak, 130-an megsérültek

Oroszország;robbanás;gyár;

2025-08-16 11:24:00 CEST

A tűz keletkezésének okát nem közölték, egyes orosz médiumok szerint a robbanást lángra kapott lőpor okozta.

Pénteken robbanás történt egy gyárban az oroszországi Rjazany régióban. Az orosz hatóságok szombati közlése szerint a robbanás következtében 11 ember életét vesztette és 130-an megsérültek – írja a Reuters.

Az illetékes minisztérium azt közölte, hogy a mentőcsapatok továbbra is a romok között kutatnak a Moszkvától 320 km-re délkeletre található helyszínen. Pavel Malkov, a régió kormányzója pénteken arról számolt be, hogy a balesetet a gyár műhelyében keletkezett tűz okozta.

A tűz keletkezésének okáról azonban a helyi hatóságok nem adtak tájékoztatást. A hírügynökség emlékeztet, ukrán drónok korábban többször támadták Rjazany katonai és gazdasági infrastruktúráját. Egyes orosz médiumok beszámolói szerint a pénteki robbanást lángra kapott lőpor okozta.