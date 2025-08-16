Oroszország;Washington;Ukrajna;csúcstalálkozó;Vlagyimir Putyin;Alaszka;Donald Trump;Volodimir Zelenszkij;orosz-ukrán háború;

2025-08-16 10:49:00 CEST

Volodimir Zelenszkij bejelentette, hétfőn Washingtonban találkozik Donald Trumppal

Az ukrán államfő egyúttal jelezte, hogy támogatja az amerikai elnök javaslatát egy háromoldalú tárgyalásra Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország között.