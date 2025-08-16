Volodimir Zelenszkij bejelentette, hétfőn Washingtonban találkozik Donald Trumppal

„Hétfőn Washingtonban találkozom Trump elnökkel, hogy megvitassuk a háború befejezésének minden részletét. Hálás vagyok a meghívásért” – írta Volodimir Zelenszkij szombat délelőtt az X-en.
Az ukrán elnök bejelentésére azután kerül sor, hogy Donald Trump amerikai elnök telefonon tájékoztatta az európai vezetőket a Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tartott alaszkai csúcstalálkozóról. Előzőleg Trump azt is közölte, hogy az ukrán és az orosz elnök elő fogja készíteni találkozóját egy tűzszüneti megállapodás érdekében, hogy véget vethessen az ukrajnai háborúnak.
Zelenszkij beszámolója szerint először kétoldalú megbeszéléseket folytattak Trumppal, majd később csatlakoztak a hívásba az európai vezetők is. Azt írta, a hívás több mint másfél órán át tartott, ebből körülbelül egy órát négyszemközt tárgyalt amerikai kollégájával. Az ukrán államfő posztjában újból rögzítette: Ukrajna mindent megtesz a béke elérése érdekében.
„Támogatjuk Trump elnök javaslatát egy háromoldalú találkozóra Ukrajna, az Egyesült Államok és Oroszország között”
– tette hozzá Zelenszkij.
Mint arról beszámoltunk, a Donald Trump amerikai elnök orosz hivatali partnerével, Vlagyimir Putyinnal az ukrajnai rendezésről Alaszkában helyi idő szerint pénteken tartott csúcstalálkozóját követően rendezett közös sajtótájékoztatón elhangzott, hogy konkrét megállapodás nem született az ukrajnai háborút illetően. Noha a két elnök nem bocsátkozott részletekbe a találkozón megbeszélteket illetően, minden jel arra utal, hogy a találkozóból csak Putyin profitált.